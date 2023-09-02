6 مميزات سياحية في بوليفيا

ترجمة: عزة يوسف

تتمتع بوليفيا بطبيعة رائعة وتمازج بين ثقافات متعددة، وكانت جزءاً من إمبراطورية الإنكا القديمة في وسط غربي أميركا الجنوبية. وهناك العديد من الأسباب التي تجعلك تتحمس للسفر إليها، ذكرها موقع Pick Visa:

1 - ترحاب شعبي: تأسرك الابتسامة الصادقة للشعب وتحيته «هولا» لكل من يقابلونه، حيث يشعر السياح بالدفء والترحاب.

2 - ثقافة غنية: تلاحظ التنوع الثقافي الهائل، لا سيما ارتداء النساء للأزياء التقليدية مثل تنورة بوليرا والقبعة الشهيرة، وتقنيات علاج الأمراض. ويحتفل الشعب بمهرجان «الأورورو» المبهج الذي يشارك فيه السكان الأصليون بملابسهم الملونة حيث تمازج الثقافات.

3 - الآثار: تلعب بوليفيا دوراً مهماً في تاريخ أميركا اللاتينية، وشهدت المنطقة العديد من الحروب والثورات، وتضم صخوراً عليها آثار أقدام ديناصورات ولوحات في الكهوف عمرها أكثر من ألفي عام.

4 - التنوع: تتمتع بوليفيا بالعديد من المناظر الرائعة، منها أعلى وأكبر المسطحات الملحية في العالم، وأعلى مطار دولي، وأعلى عاصمة في العالم وهي لاباز، وبحيرة تيتيكاكا أعلى مسطح مائي صالح للملاحة، ووادي القمر، والعديد من المناطق الطبيعية الخلابة.

5 - الموسيقى: هناك أنواع مميزة من الموسيقى في بوليفيا مع الرقصات الفلكلورية الممتعة.

6 - الطعام: تتميز البلاد بالكثير من التوابل، وتعتبر الكينوا العنصر الأكثر تحضيراً، وكذلك الحبوب ذات القيمة الغذائية العالية لتحضير السلطات والحساء.