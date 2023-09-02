كريم فهمي.. نجم «ألذ أعدائي»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الممثل كريم فهمي لتصوير أحدث تجاربه كمؤلف، وبطل فيلم «ألذ أعدائي» الذي ينتمي إلى أفلام الأكشن، وانتهى من كتابة السيناريو، لكنه اعتاد على إجراء تعديلات لخروج العمل في أفضل مستوى من الإتقان.

وقال كريم إنه انتهى من كتابة عمل آخر بعنوان «دماغ ألماظ»، الذي يجمعه بشقيقه أحمد فهمي، في أول لقاء سينمائي بينهما وثاني لقاء بعد مشاركته كضيف شرف في مسلسل «سره الباتع» الذي عرض في رمضان الماضي، ويطمح للاستفادة من وجود أحمد في الفيلم كممثل كوميدي يتميز بخفة الظل.

ويعارض فهمي فكرة تقديم جزء ثانٍ من أي عمل حقق نجاحاً كبيراً، ويرى أن الجزء الجديد عادة لا يحقق النجاح نفسه، نافياً وجود جزء ثانٍ من مسلسل «أزمة منتصف العمر» الذي أثار جدلاً واسعاً عند عرضه على إحدى المنصات الرقمية وشاركته البطولة ريهام عبد الغفور.

وأبدى كريم سعادته بردود أفعال الجمهور على تجربته الأولى في عالم الأدب، من خلال روايته «مملكة الموت»، التي تم إطلاقها في معرض أبوظبي للكتاب في دورته الأخيرة، وهي رواية مصورة تضم العديد من الرسومات، وعندما يقرأها الجمهور كأنه يشاهد فيلماً سينمائياً، لأنه كتبها على أساس سيناريو فيلم.

وكان آخر ظهور سينمائي لكريم فهمي في فيلم «أنا لحبيبي»، مع ياسمين رئيس، إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران.