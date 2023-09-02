فاطمة الهاشمي تتألق في حفل أوبرالي بدبي

دبي (الاتحاد)

في إطار فعالياتها المتميزة احتفاءً بالمرأة الإماراتية، نظمت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، حفل أوبرا استثنائياً للفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي يرافقها أوركسترا شبابية رائعة، وحضر الحفل الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وجمال الشحي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور باولو بتروشيلي، مدير دبي أوبرا، وقال الدكتور محمد المزروعي: «إن الفعاليات الفنية والموسيقية تشكل جسوراً تربطنا بعالم الإبداع والفكر، وتعكس قوة الفن في التأثير على النفوس من خلال رسالة تنقلنا إلى عوالم أخرى لتعزز من قيمنا وتوسع آفاقنا».

وتألقت الهاشمي في مجموعة من الأغاني القديمة والحديثة، منها: «الحب» و«أنا قلبي دليلي» و«أيلول» و«يا شمسي» و«يا حبيبي تعال» و«بيلاتشاو» و«يا عاشقة الورد» و«أنا لها شمس» و«قلب بلا حرس».