«جي بي تي بوت» حظر خشية سرقة المحتوى

باريس (أ ف ب)

قررّت وسائل إعلام عالمية شهيرة حظر الوصول إلى أداة «جي بي تي بوت» لمسح صفحات الويب، والتي أطلقتها شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي بغية تغذية برامجها للذكاء الاصطناعي، بعد اتهامها بـ«سرقة» المحتوى.

وحظر نحو 10 في المئة من أبرز ألف موقع في العالم الوصول إلى «جي بي تي بوت»، ومن بين وسائل الإعلام التي حظرت الأداة: صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» وهيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي»، ووكالتا الأنباء «رويترز» و«بلومبرغ»، و«فرانس 24».

وقالت رئيسة إذاعة «راديو فرانس» سيبيل فاي: «هناك شيء واحد لا نتساهل معه: سرقة المحتوى».