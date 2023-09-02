«إكس» تجمع بيانات «بيومترية» عن المستخدمين

نيويورك (د ب أ)

وسّعت منصة «إكس» عمليات جمع بيانات المستخدمين لتشمل معلومات بيومترية، وأثار نوع المعلومات، وطريقة استخدام المنصة لها، اهتمام وقلق المراقبين في مجال التكنولوجيا. وأضافت «إكس» مؤخراً إلى سياسة الخصوصية عبارة: «ربما نستخدم المعلومات التي نجمعها في تدريب نماذج التعلم الآلي أو نماذج الذكاء الاصطناعي». وتعرف وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخصائص البيومترية على أنها «خصائص جسدية مميزة مثل بصمات الأصابع، يمكن استخدامها للتعرف الآلي».

وفقاً للمنصة، سوف تستخدم البيانات من أجل تقديم توصيات للوظائف.. ويبدأ التغيير في أساليب جمع المعلومات على المنصة نهاية سبتمبر الجاري.