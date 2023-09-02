اتهام «يوتيوبر» تقدم نصائح تربوية بإساءة معاملة أطفالها

وُضعت امرأة من ولاية يوتا الأميركية، عُرفت بنصائحها التربوية عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، رهن التوقيف بتهمة إساءة معاملة أطفالها، إثر هروب ابنها الذي بدا هزيلاً بسبب الجوع، بحثاً عن الطعام، على ما أفاد مسؤولون.

وقُبض على روبي فرانك ومساعدتها جودي هيلدبراندت، بحسب بيان صادر عن إدارة السلامة العامة في «إيفينز»، وهي مدينة صغيرة في جنوب غرب ولاية يوتا.

وكانت فرانك تدير قناة «8 باسنجرز»، التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع ولم تعد موجودة حالياً على «يوتيوب»، حيث تشاركت مع زوجها كيفن تجاربهما في تربية أطفالهما الستة، وأعطيا دروساً تربوية اتسمت بصرامة كبيرة لدرجة أن مشاهدين كثيرين اشتكوا منها.

وجاء في البيان الصادر عن إدارة الصحة في «إيفينز» أن أحد الأشخاص اتصل هاتفياً ليبلغ أن حدثاً «يبدو أنه هزيل ويعاني من سوء التغذية»، قفز من نافذة منزله وجاء يتوسل للحصول على الطعام والماء.

وقال البيان إن الفتى كان مصاباً «بجروح مفتوحة مع شريط لاصق حول أطرافه».

ولفت شرطي إلى أن الصبي، الذي يبدو أنه يبلغ 12 عاماً، كان مصاباً بجروح عميقة نتيجة «تقييده بحبل»، وفق ما ذكرت صحيفة «سانت جورج نيوز» المحلية.

وأشار البيان إلى أنّ الصبي وطفلاً آخر عُثر عليه في منزل مجاور، نُقلا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعُثر، خلال عملية تفتيش لاحقة للمنزل، على أدلة «تتوافق مع العلامات الموجودة على الحدث».

وقال البيان إن الشرطة المحلية ومسؤولي خدمات الأسرة أخرجوا ما مجموعه أربعة أطفال قاصرين من حضانة والديهم.

وأفادت صحيفة «سانت جورج نيوز» بأن المرأتين وُجهت إليهما اتهامات رسمية، أمس الجمعة، في مقاطعة واشنطن. وتواجه كلاهما اتهامات بإساءة معاملة الأطفال.

ولم تكن هذه الحادثة أول مرة تتواجه فيها العائلة مع خدمات الطفل والأسرة.

ففي عام 2020، استُدعي مسؤولون إلى منزل فرانك بعدما قال أحد الأبناء على «يوتيوب» إنه أُجبر لمدة سبعة أشهر على النوم على كرسي من القماش كعقاب على مخالفة.

وبرر والداه للصحفيين هذا الإجراء بالقول إن الأمر أُخرج من سياقه.

وأثارت تلك الحادثة وغيرها انتقادات غاضبة عبر الإنترنت، أخذ أصحابها خصوصاً على عائلة فرانك أسلوبها القاسي في تربية الأطفال، بما يشمل منع الطعام كشكل من أشكال الحزم التربوي.

وذكرت صحيفة «سانت جورج نيوز» إن فرانك وهيلدبرانت محتجزتان من دون إمكان دفع كفالة في إصلاحية في مدينة «هوريكان» القريبة.

ولم يُحدَّد موعد للمحاكمة في هذه القضية. كما لم يتضح على الفور ما هي الاتهامات التي قد يواجهها كيفن فرانك، زوج روبي.