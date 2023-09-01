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«المالح» يدعم التراث ويعزز التنوع

«المالح» يدعم التراث ويعزز التنوع
2 سبتمبر 2023 01:23

الشارقة (الاتحاد)

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انطلقت مساء أمس الأول في مدينة دبا الحصن، فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان المالح والصيد البحري، وشهد حفل افتتاح المهرجان عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وتضمن حفل الافتتاح فقرات تراثية وقصائد شعرية، وعروضاً للفرق الشعبية مستلهمة من تراث الإمارات الأصيل.
وأكد عبدالله سلطان العويس أن مهرجان المالح والصيد البحري يأتي في إطار رؤية إمارة الشارقة لإحياء التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والإسهام في تواصل الأجيال، والحفاظ على التنوع.
واستقطبت فعاليات اليوم الأول زواراً من مختلف إمارات الدولة، وتضمن المهرجان الذي يستمر حتى الغد، أركاناً خاصة هي: «سوق المالح» و«الأسرة المنتجة» و«المحاصيل الزراعية» والمطاعم الشعبية، والمسابقات اليومية، والصناعات والحرف اليدوية التقليدية.

دبا الحصن
مهرجان المالح والصيد البحري
التراث
الإمارات
مهرجان المالح
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