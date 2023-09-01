ناسا: «لونا» الروسية خلفت حفرة على القمر

موسكو (رويترز)

أظهرت لقطات وصور نشرتها إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» أن مركبة الفضاء الروسية «لونا-25» التي فشلت في الهبوط على القطب الجنوبي للقمر خلفت حفرة اتساعها عشرة أمتار عندما تحطمت الشهر الماضي بسبب مشكلة فنية. وفشلت «لونا-25»، وهي أول مهمة روسية للقمر خلال 47 عاماً، في الهبوط يوم 19 أغسطس بعدما خرجت عن السيطرة وتحطمت على القمر.. وصورت المركبة المدارية الاستطلاعية الأميركية القمرية «إل.آر.أو» حفرة جديدة على القمر وخلصت إلى أنها على الأرجح في موقع تحطم «لونا-25».

وقالت ناسا: «الحفرة الجديدة قطرها نحو عشرة أمتار.. وقريبة من نقطة الاصطدام المُقدرة للمركبة «لونا-25»، لذا خلص فريق «إل.آر.أو» إلى إنها على الأرجح نتجت عن تلك المهمة وليست لسبب طبيعي».