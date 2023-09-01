ثنائيات الفن.. نجاح وأرباح

سعيد ياسين (القاهرة)

حاول القائمون على الإنتاج الفني طوال السنوات الماضية تكوين ثنائيات فنية بين عدد من الممثلين والممثلات، لضمان نجاح الأعمال التي يشاركون فيها من جهة، وتحقيق النجاح الجماهيري والأرباح المالية من جهة أخرى، لكن يبدو أن الثنائيات الجديدة لم تحقق النجاح المأمول مقارنة بالثنائيات القديمة.



منى والسقا

من أبرز ثنائيات الجيل الحالي، أحمد السقا ومنى زكي، حيث تعاونا في عدد من الأفلام التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وجاء تعاونهما الأول عام 1998 في فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية»، ثم «أفريكانو»، و«مافيا»، و«عن العشق والهوى»، و«تيمور وشفيقة»، و«من 30 سنة»، وآخرها «العنكبوت»، وهناك مشاريع للتعاون بينهما في السينما والتلفزيون.



أمينة وممدوح

تفاءل كثيرون بمحمد ممدوح وأمينة خليل لتشكيل ثنائي متميز بعد نجاح الفيلم المعروض حالياً «وش في وش»، والذي جاء استمراراً لمشاركتهما في عدد من المسلسلات والأفلام، منها «جراند أوتيل» و«خلي بالك من زيزي» و«لا تطفىء الشمس» و«الخلية» و«122» و«قابيل» و«العائدون»، وينتظران عرض فيلم «شقو» مع عمرو يوسف ودينا الشربيني.



زاهر ومي

يلتقي أحمد زاهر مع مي عمر في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، وتعاونهما الجديد هو الخامس بينهما بعدما نجحا بشكل لافت في مسلسلات «حكاية حياة» و«كلام على ورق» و«ولد الغلابة» و«لؤلؤ».



عز ومنة

جمعت 3 أفلام بين أحمد عز ومنة شلبي، دارت في إطار من الأكشن والغموض، هي «شباب تيك أواي» إخراج سعيد محمد مرزوق، و«بدل فاقد» لأحمد علاء الديب، و«الجريمة» لشريف عرفة، ومن المقرر أن يلتقيا في فيلم «فرقة الموت» تأليف صلاح الجهيني.



نيللي وآسر

استبشر المتابعون بوجود ثنائي فني متميز بين نيللي كريم وآسر ياسين بعد نجاحهما في مسلسل «بـ100 وش»، وكانا تعاونا في فيلم «إحنا اتقابلنا قبل كدة».



كريم وهند وعز

بالرغم من أن الثلاثي كريم عبدالعزيز وهند صبري وأحمد عز، حقق نجاحاً كبيراً في فيلم «كيرة والجن»، فقد حققت هند نجاحاً مماثلاً حين شاركت مع عز في «مذكرات مراهقة» و«الممر» و«هجمة مرتدة»، ومع كريم في «الفيل الأزرق 2».



نجاح لافت

قدمت السينما المصرية عدداً من الثنائيات المهمة، أبرزها فاتن حمامة وعماد حمدي في «ست البيت»، و«المنزل رقم 13»، و«بين الأطلال»، و«لا تطفئ الشمس»، وشادية، وكمال الشناوي، في «حمامة السلام» و«ليلة الحنة» و«وداع في الفجر»، و«عش الغرام»، وليلى مراد وأنور وجدي في «ليلى بنت الفقراء»، و«عنبر»، و«أنا قلبي دليلي»، و«حبيب الروح»، و«غزل البنات».

وقدمت هدى سلطان مع فريد شوقي «حكم القوي» و«رصيف نمرة 5» و«الأسطى حسن» و«جعلوني مجرماً». وقدم محمود ياسين ونجلاء فتحي «أختي» و«حب وكبرياء» و«الشريدة» و«سونيا والمجنون» و«أذكريني» و«الوفاء العظيم». وقدم فؤاد المهندس وشويكار «السكرتير الفني» و«أرض النفاق» و«شنبو في المصيدة» و«الراجل ده هيجنني» و«فيفا زلاطا» و«سفاح النساء». وقدم رشدي أباظة وسامية جمال «أميركي في مصر» و«الرجل الثاني» و«طريد الشيطان» و«شقاوة رجالة» و«الشيطان والخريف».

وشكل صلاح ذو الفقار ثنائياً ناجحاً مع شادية وليلى طاهر. وقدم عادل إمام ويسرا «على باب الوزير» و«المولد» و«الغول» و«جزيرة الشيطان» و«الإنس والجن» و«كراكون في الشارع» و«الأفوكاتو» و«المنسي» و«الإرهاب والكباب» و«طيور الظلام».



لا للمقارنة

المؤلف والناقد الفني سمير الجمل، يرى أن مقارنة الثنائيات الفنية الحالية بأجيال سابقة أمر صعب ويظلم الجيل الحالي لاعتبارات كثيرة، منها كم الأعمال التي كانت تنتج قديماً وبشكل مستمر حتى في ظل الأزمات المادية التي واجهتها صناعة السينما، ووجود مؤلفين ومخرجين ومنتجين على درجة عالية من الوعي والإدراك للاستثمار في صناعة مهمة.