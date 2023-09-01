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اختفاء صورة.. تخفيض نفقات أم خطأ فني؟!

اختفاء صورة.. تخفيض نفقات أم خطأ فني؟!
2 سبتمبر 2023 01:24

في عام 2014، نشرت المذيعة الشهيرة إلين دي جينيريس هذه الصورة - السيلفي لها وهي محاطة بكوكبة من أشهر نجوم ونجمات هوليوود مثل برادلي كوبر وجنيفر لورانس وآخرين خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار. أصبحت اللقطة سريعاً، «الأكثر إعادة تغريد على الإطلاق»، بعدما تمت مشاركتها أكثر من 2 مليون مرة على المنصة التي كان اسمها حينئذ تويتر.
تبين الأسبوع الماضي أن هذه الصورة ذائعة الصيت، اختفت فجأة من على المنصة التي أصبح اسمها X. لم يكن للأمر أي علاقة بالصورة أو أبطالها. قال ناشطون عبر السوشيال ميديا إن خللاً فنياً في المنصة تسبب في اختفاء الصورة وكل الصور التي كانت مرفقة مع تغريدات تم بثها قبل عام 2014. وأفاد موقع «ذي فيرج» أنه تم حل المشكلة بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن ما جرى ربما كان خطوة في إطار مسعى من جانب إيلون ماسك لخفض النفقات، لكن يبدو أن الأمر مجرد واحد من الأخطاء الفنية التي تتكرر منذ تسريح الموظفين بأعداد كبيرة بعد استحواذ ماسك على المنصة.

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