انطلاق العروض الترويجية والتخفيضات النهائية الكبرى لـ "مفاجآت صيف دبي"

انطلقت اليوم العروض الترويجية والتخفيضات النهائية الكبرى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من مهرجان "مفاجآت صيف دبي 2023 " في العديد من المتاجر المشاركة في مراكز ووجهات التسوق بدبي .

ويمكن للمتسوقين الإستفادة من العروض والفعاليات مع اقتراب موعد انتهاء هذا الحدث الصيفي السنوي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويختتم بعد غد الأحد .

وتشمل العروض تخفيضات كبرى مقدمة من مجموعة من العلامات التجارية الرائدة.

وتحظى "مفاجآت صيف دبي" بدعم من الراعي الرئيسي بطاقة "ماستركارد راك بنك" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" و"السيف" ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"سيتي ووك" وطيران الإمارات و"إينوك" واتصالات وماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف و سيتي سنتر ديرة" ونخيل مولز "ابن بطوطة مول ونخيل مول وسوق التنين 2 "و "بالم ويست بييتش" و"ذا فيو" و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج".