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"المفوضية الأوروبية" تسمح باستخدام لقاح محدّث لـ "كورونا" مع زيادة الإصابات

ممرضة تحضر جرعة من لقاح
1 سبتمبر 2023 14:06

ذكرت المفوضية الأوروبية أنها وافقت على نسخة محدثة من لقاح "كوفيد19-" الذي طورته شركتا بيونتك وفايزر. وأضافت المفوضية في بيان صحفي اليوم الجمعة أنه تم تعديل لقاح "كوميرناتي إكس.بي.بي 5ر1" للمرة الثالثة، للاستجابة لمتغيرات كوفيد19- الجديدة وتم ترخيصه للبالغين والأطفال والرضع فوق ستة أشهر.

وقالت ستيلا كيرياكيدو، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي: "أرحب بهذا الترخيص الذي جاء في الوقت المناسب جدا للقاح كوفيد، الذي تم تحديثه، والذي يستهدف السلالات الناشئة والمنتشرة".

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وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في آخر تحديث له أن حالات كوفيد19-، في الاتحاد الأوروبي آخذة في الارتفاع، لكن معدل الإصابات لا يزال منخفضا. وذكرت مفوضة الصحة أن "كوفيد19- سينتشر بالتوازي مع الإنفلونزا الموسمية، خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين وسنحتاج إلى أن نكون مستعدين".

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
لقاح كورونا
كورونا
المفوضية الأوروبية
كوفيد 19
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