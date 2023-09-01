منصة "إكس" تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

ستتيح شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقاً) إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية من خلالها، على ما أعلن مالكها إيلون ماسك، في خطوة ترمي إلى جعل المنصة "تطبيقاً شاملاً".

وكتب إيلون ماسك في منشور على المنصة أن "المكالمات الصوتية والمرئية آتية إلى إكس"، لكنه لم يُشر إلى موعد إطلاق هاتين الوظيفتين الجديدتين.

وأوضح أنهما ستكونان متوافرتين على الأجهزة العاملة بـأنظمة "أندرويد" و"آي أو إس"، إضافة إلى أجهزة "ماك" والكمبيوتر الشخصي (بي سي)، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف. ووصف "إكس" بأنها "دليل الهاتف العالمي".

وأعلن ماسك والمديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو في يوليو الفائت تغيير اسم "تويتر" إلى "إكس"، مؤكدين أن الشبكة ستصبح تطبيقاً شاملاً متنوع الأغراض مستوحى من منصة "وي تشات" في الصين، تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعي وإدارة شؤونهم المالية في آن واحد.