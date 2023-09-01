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ذوبان الجليد يكشف عن رفات متسلق مفقود منذ 52 عاماً

جبال الألب
1 سبتمبر 2023 10:53

أعلنت الشرطة السويسرية الخميس أن عظاماً بشرية عُثر عليها العام الماضي في جبال الألب السويسرية هي عظام متسلق بريطاني مفقود منذ أكثر من نصف قرن.

وفي نهاية يوليو 1971، أُبلغت الشرطة باختفاء متسلق بريطاني، لكنّ عمليات البحث التي أجريت في المنطقة في ذلك الوقت لم تصل إلى النتيجة المرجوّة.
في 3 أغسطس 2022، عثر اثنان من متسلقي الجبال على عظام بشرية عند نهر تشيسينغلتشر الجليدي بالقرب من ساس-في، وهو منتجع جبلي في منطقة الألب في جنوب سويسرا. ومع ذلك، استغرق التعرف على هوية المتسلق أكثر من عام.

وكان على الخبراء فحص ملفات عدة لأشخاص مفقودين. ثم أجروا فحصاً أنثروبولوجياً للعظام.

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وأوضحت شرطة كانتون فاليه أنه "من خلال العمل مع متخصصين من الإنتربول في مانشستر وسلطات شرطة اسكتلندا، تمكنا من التواصل مع أحد أفراد الأسرة. وأثبتت المقارنة المباشرة للحمض النووي أن العظام التي عُثر عليها هي عظام المتسلق البريطاني المفقود منذ نهاية يوليو 1971".
وجرى التعرف على هوية المتسلق البريطاني رسمياً في 30 أغسطس.

وبسبب الاحترار المناخي، يكشف تراجع الأنهار الجليدية بشكل متزايد عن متسلقي جبال جرى الإبلاغ عن اختفائهم قبل عقود. وفي نهاية يوليو، عُثر على بقايا متسلق جبال ألماني، كان مفقودا منذ عام 1986، في نهر جليدي سويسري آخر.

المصدر: وكالات
سويسرا
متسلق
ذوبان الجليد
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