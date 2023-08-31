«أبوظبي للصيد».. التراث في استعراضات حية

الرياض (الاتحاد)

تنطلق صباح الغد، فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023)، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وتستمر لغاية 8 سبتمبر، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة».

وتنتظر الجمهور في ساحة العروض باقة مميزة من الاستعراضات الاستثنائية الحية للطيور والسلوقي والكلاب البوليسية والإبل، وعروض فروسية تراثية من الإمارات وسلطنة عُمان وفرق موسيقية هندية وأفريقية.

يبرز في ساحة العروض فن المبارزة من على ظهر الخيل، وعرض الرماية والتقاط الأوتاد، والرماية بالقوس والسهم التقليدي، والرماية بالقوس والسهم التقليدي من على ظهر الخيل.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشاركتها في المعرض، وقال المهندس محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي للهيئة: المشاركة فرصة لعرض تجربتنا في محمية الشمال للصيد المستدام، الأولى من نوعها في السعودية، وسنخصص ركناً لاستعراض عسل النحل الطبيعي الذي يتم إنتاجه داخل المحمية، كما تقدم فرقة فنية عروضاً فلكلورية من السامري السعودي.