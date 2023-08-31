باحثو «نيويورك أبوظبي» يحلون لغز «نجم نابض»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مجموعة من باحثي جامعة نيويورك أبوظبي ضمن فريق من علماء الفلك نجحوا في اكتشاف أسباب السلوك الغريب لنجم نابض بالميلي ثانية، وجاء الاكتشاف بعد حملة رصدية مهمة عبر 12 تلسكوباً على الأرض وفي الفضاء. ويتميز النجم بالتبديل بين نمطين من الإشعاع بصورة شبه مستمرة، الأمر الذي بقي لغزاً حتى الآن، ووجد العلماء أن التبدلات الإشعاعية للنجم تحدث نتيجة قذفه انبعاثات كتلية.. وقالت ماريا كريستينا باليو، الباحثة في الجامعة، عضو المعهد الوطني للفيزياء الفلكية الإيطالي، والباحثة الرئيسية للبحث الذي تم نشره في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية: «رصدنا ظواهر كونية غريبة تمثلت في قيام أجرام سماوية صغيرة تدور بسرعة عالية بقذف كميات كبيرة من المادة في الفضاء خلال عشرات الثواني، على غرار القذائف الكونية».