الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

باحثو «نيويورك أبوظبي» يحلون لغز «نجم نابض»

باحثو «نيويورك أبوظبي» يحلون لغز «نجم نابض»
1 سبتمبر 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زوارق أبوظبي» تطارد «السرعة الأعلى» في «مونديال الفورمولا-2»
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

شاركت مجموعة من باحثي جامعة نيويورك أبوظبي ضمن فريق من علماء الفلك نجحوا في اكتشاف أسباب السلوك الغريب لنجم نابض بالميلي ثانية، وجاء الاكتشاف بعد حملة رصدية مهمة عبر 12 تلسكوباً على الأرض وفي الفضاء. ويتميز النجم بالتبديل بين نمطين من الإشعاع بصورة شبه مستمرة، الأمر الذي بقي لغزاً حتى الآن، ووجد العلماء أن التبدلات الإشعاعية للنجم تحدث نتيجة قذفه انبعاثات كتلية.. وقالت ماريا كريستينا باليو، الباحثة في الجامعة، عضو المعهد الوطني للفيزياء الفلكية الإيطالي، والباحثة الرئيسية للبحث الذي تم نشره في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية: «رصدنا ظواهر كونية غريبة تمثلت في قيام أجرام سماوية صغيرة تدور بسرعة عالية بقذف كميات كبيرة من المادة في الفضاء خلال عشرات الثواني، على غرار القذائف الكونية».

جامعة نيويورك أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الفلك
الفضاء
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة رحمة بنت حمود البوسعيدية
اليوم 11:47
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©