«إرني بوت».. روبوت محادثة جديد من «بايدو»

بكين (أ ف ب)

أطلقت شركة الإنترنت الصينية العملاقة «بايدو» روبوت المحادثة «إرني بوت» الهادف إلى منافسة برنامج «تشات جي بي تي» الأميركي، ويمثّل طرح «إرني بوت» في السوق خطوة كبيرة على طريق تحقيق الصين طموحها في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2030.

وقالت «بايدو»: يُسعدنا الإعلان أن «إرني بوت» أصبح متاحاً بالكامل لعامة الناس، اعتباراً من الأمس، وأفادت أنها تطلق بالإضافة إلى «إرني بوت» سلسلة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تتيح للمستخدمين تجربة كاملة للقدرات الأساسية الأربع للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي الفهم والإنتاج والتفكير والذاكرة.