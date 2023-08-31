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«القمر الأزرق» يلهم عشاق الفلك

«القمر الأزرق» يلهم عشاق الفلك
1 سبتمبر 2023 01:03

واشنطن (أ ف ب) 

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محطة أرضية للفلك والفضاء بالشارقة

تابع هواة الظواهر الفلكية ليل الأربعاء إلى الخميس ظهور «القمر الأزرق العملاق» واستلهموا أرقى المعاني من إشراقته للمرة الأخيرة قبل سنة 2037، والقمر الأزرق ظاهرة نادرة يكون فيها القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة.
وتنجم الظاهرة عن تحرُك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر من الأرض ووجوده على بعد 363000 كيلومتر، وهي النقطة في مداره الإهليلجي الأقرب إلى الأرض، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة 14 في المئة. وبالتزامن، يؤدي تقابلُ القمر تماماً مع الشمس إلى ظهور «القمر الأزرق العملاق»، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» التي نظمت بثاً مباشراً للظاهرة على موقع «يوتيوب» خلال الليل.

القمر الأزرق
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