خالد الشمري.. أول ممثل عربي في مسلسل صربي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

كشف الممثل الإماراتي خالد الشمري، عن انتهائه مؤخراً من تصوير دوره في المسلسل الصربي «موزاييك»، كأول ممثل عربي يشارك في عمل درامي في جمهورية صربيا، منوهاً بأن العمل من نوعية الخيال العلمي، ويتم عرضه حالياً على شاشات القنوات الصربية، كما ينتظر عرض المسلسل الجديد «جذوع» الذي يشارك في بطولته مع نخبة من فناني الدراما الإماراتية والخليجية.

حول خوضه تجربة التمثيل في مسلسل صربي، وتأدية دوره باللغة الصربية، قال الشمري: فخر لي أن أكون أول ممثل عربي يشارك في عمل درامي صربي، فهذه المشاركات المختلفة تكسب الممثل ثقة بالنفس وخبرات وثقافات عالمية، مشيراً إلى أنه تعلم اللغة الصربية بحكم أن لديه مزرعة وشركة تجارة عامة بصربيا منذ عام 2013، واكتسب هذه المهارة عن طريق الممارسة، ولفت إلى أنه تم ترشيحه للمشاركة في بطولة «موزاييك» عن طريق الصدفة، حيث زاره جاره برفقة صديقه في مزرعته، واتضح أن صديق جاره منتج صربي، ويبحث عمن يؤدي دور شخصية غير صربية في مسلسله الجديد، فاقترح عليه المنتج أن يلعب هذا الدور.

جذوع

وأوضح الشمري، أنه ينتظر عرض مسلسل «جذوع» هذا العام الذي كتبه جمال الصقر وأخرجه تامر إسحاق وصُوّر في رأس الخيمة، وقال: «المميز في المسلسل أنه يغلب عليه الطابع التراثي، والحبكة الدرامية الغنية بالأحداث، ومشاركة كوكبة من نجوم الدراما، ومنهم حبيب غلوم وإبراهيم الحساوي وهيفاء حسين وخليل الرميثي وشيماء سبت»، معتبراً أن دوره فرصة مهمة، لاسيما أنه يجسد شخصية رئيسة في الأحداث، وهو دور «سعد» الذي يجسده إبراهيم الحساوي، ويعيش صراعاً بين الخير والشر.



نص جيد

وعن مشاركته في مسلسل «بيت القصيد» الذي عُرض في رمضان الماضي، أوضح الشمري، أنه على الرغم من صغر مساحة دوره، إلا أنه وافق على المشاركة فيه بحكم القصة المختلفة والمضمون والنص الجيد الذي كتبه عبد الله صالح، تحت إشراف وتنفيذ المخرج باسم شعبو، إلى جانب تعاونه مع مرعي الحليان وعلي جمال وفاطمة الحوسني وجاسم الخراز وهدى الغانم، موضحاً أن عناصر نجاح العمل كانت مكتملة.



رسائل هادفة

وحول رأيه فيما تشهده الساحة الدرامية المحلية من زيادة في معدلات الإنتاج، ودعم المواهب الشابة، قال الشمري: الدراما الإماراتية تتطور بشكل ملحوظ، خصوصاً مع وجود منتجين يسعون إلى تقديم أعمال درامية تحمل رسائل هادفة بمختلف قصصها، سواء الاجتماعية أو التراثية أو الكوميدية، إلى جانب الحرص على دعم المواهب، وإظهار الإبداعات الجديدة في مجال التمثيل.



مدرسة العلي

ووصف الشمري تجربته الخليجية في مسلسل «حريم طارق» بالرائعة، خصوصاً أنه وقف أمام الممثل طارق العلي الذي يعتبره مدرسة تعلّم منها أصول التمثيل والوقوف أمام الكاميرا والتحكم بتعابير الوجه، موجهاً شكره للعلي الذي منحه هذه الفرصة، مع دعمه له بحكم كونه مديراً لأعماله.

مواهب واعدة

أشاد خالد الشمري بالمنتجين المحليين، ومنهم سلطان النيادي وسعيد السعدي، وتوجههم في تطعيم الأعمال الدرامية بممثلين مخضرمين من الإمارات والخليج، وإظهار المواهب الواعدة، وإعطائها الفرص بالظهور بأدوار مهمة ورئيسة، لتنفيذ مسلسلات متفردة تحقق المنافسة.



تجربة الإنتاج

أوضح خالد الشمري، أنه خاض تجربة الإنتاج في بعض الأعمال المسرحية التي لعب بطولتها طارق العلي ومنها «طمباخية»، التي عُرضت على مسرح «أوبرا دبي» منذ فترة، ونجاح هذه التجربة دفعه للاستمرار فيها، حيث يستعد حالياً لإنتاج أول أعماله السينمائية، منوهاً بأنه اكتسب الخبرة في هذا القطاع من خلال تعاونه المستمر مع المنتجين سلطان النيادي وسعيد السعدي، حيث دعماه كموهبة جديدة لدخول هذا المجال.



مسلسل عالمي

كشف خالد الشمري، عن أنه يحضر حالياً للبدء في تصوير مسلسل عالمي قصير من 8 حلقات. ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين من أوروبا وأميركا. وهو من تأليف الممثل والمنتج الفرنسي راشا بوكفيك، وسيتم تصويره في أكثر من دولة.