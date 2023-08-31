Blue Beetle.. «الخنفساء الزرقاء»

أبوظبي (الاتحاد)

«الخنفساء الزرقاء» - Blue Beetle، بطل خارق جديد يشق طريقه للمرة الأولى على شاشات السينما، وهو مبني على شخصية «هايمي رييس- بلو بيتل»، من عالم القصص المصورة «دي سي كومكس»، وإنتاج وارنر برذرز. تدور قصته في إطار من المغامرات والتشويق، حول مراهق مكسيكي يعثر على خنفساء فضائية تندمج مع جسده، وتمنحه درعاً قوياً يكسبه قدرات خارقة، تغير حياته للأبد.

يعرض الفيلم في السينما المحلية، ويشارك في بطولته زولو ماريدونا، سوزان سارندون، هارفي جيلن، جورج لوبيز، راؤول تروجيلو وإلبيديا كاريو، وهو من تأليف جاريث دونيت-ألكوسر، وإخراج أنجيل مانويل سوتو.

تقنية فائقة

الفيلم العائلي تم تنفيذ نسختين منه، الأولى مترجمة بالعربية، والأخرى مدبلجة بالعربية، يجمع بين الكوميديا والأكشن والخيال العلمي، ويستعرض العمل في حياة عائلة «رييس» المرحة والمليئة بالمشاعر، ويحكي قصة «هايمي رييس»، خريج مدرسة غوثام للقانون الذي يعود إلى عائلته ويتم استقباله بكل فخر كونه الوحيد في العائلة الحاصل على شهادة جامعية، ظناً منهم أنه قد يستطيع المساعدة في المستقبل. ومع تسلسل الأحداث يتعرض لحادثة حينما يذهب لإيجاد وظيفة في إحدى الشركات، ويجد زميلة له في الشركة تأتي إليه مسرعة وبحوزتها علبة من «ساندويتش الهامبرغر»، وتطلب منه أن يحرسها ولا يفتحها مهما حدث. وبمجرد أن عاد إلى عائلته فتح العلبة ليجد خنفساء غريبة تدخل جسده وتعرضه لتقنية فائقة تمنحه قدرات خارقة تغير حياته، مثل القدرة على الطيران والقتال واستخدام مجموعة مختلفة من الأسلحة الحديثة التي توفرها له البدلة الزرقاء.

مشاهد كوميدية

أدى زولو ماريدونا دور «هايمي رييس - بلو بيتل» ببراعة، ليدخل عالم الأبطال الخارقين بكل قوة، وبالرغم من أن «جايمي» توقع أن ما حدث له سيغير حياته وحياة عائلته للأفضل، إلا أنه واجه العديد من العقبات التي لم يكن يتوقعها، حيث يكتشف سريعاً أن الخنفساء لديها ذهن خاص بها وأحياناً تتمكن من السيطرة عليه، فيحاول قدر المستطاع في قالب من المشاهد الكوميدية السيطرة عليها.

سلاح خطير

لأنه لا يوجد في أي فيلم لبطل خارق من غير شخصية شريرة، فإن «بلو بيتل» بطل دي سي الجديد، تظهر له شخصية «فيكتوريا كورد»، إذ تحاول استخراج الخنفساء الزرقاء من «جايمي»، لاكتساب قوى عظيمة وبناء جيش منها، لاسيما أنها سلاح خطير تم تصنيعه لتدمير العالم، فيدخل «جايمي» في العديد من المغامرات والمواجهات مع «فيكتوريا» وفريقها، وسط مؤثرات صوتية ومشاهد قتالية احترافية.