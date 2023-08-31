4 وجهات.. «مرعبة»!

ترجمة: عزة يوسف

يفضل البعض السفر إلى الأماكن التي تثير الرعب بدلاً من التوجه إلى الأماكن السياحية التقليدية، لذلك يقدم موقع Travel Awaits الأميركي بعضاً من أكثر وجهات السفر رعباً في العالم، لمن يحبون المغامرة، ومن هذه الوجهات:

جزيرة هاشيما

تبعد جزيرة هاشيما نحو 9 أميال قبالة ساحل ناغازاكي في اليابان، وكانت في الأصل موطناً لمنجم فحم تحت الماء ثم هُجرت بعدما جف الفحم، لكن الطريقة المفاجئة التي غادر بها السكان الجزيرة منحتها أجواء مخيفة وأصبحت مزاراً للسياح المحبين للرعب.

طريق بوليفيا

تم بناؤه ليربط لاباز ببقية بوليفيا، على ارتفاع 15 ألف قدم فوق الغابات المطيرة، ينزلق من موقع لآخر، ويضم حارة واحدة فقط من دون حواجز للحماية. ووفقاً للتقارير يتعرض من 200 إلى 300 شخص على هذا الطريق إلى حوادث خطيرة سنوياً.

ونشستر هاوس

تعود ملكية المنزل الذي يقع في سان خوسيه بكاليفورنيا لسارة ونشستر، وهي واحدة من أغنى نساء العالم. كانت متزوجة من ويليام ونشستر الذي امتلك 50% من شركة ونشستر للبنادق وانتقلت إليها ثروته بعد وفاته، لكن هذه الثروة لم تجلب لسارة الراحة، فقد كانت تطاردها الكوابيس. انتقلت سارة إلى الغرب واشترت مزرعة غير مكتملة البناء واستمرت تبني فيها لسنوات، حتى تحولت إلى قصر فيكتوري عظيم بتصميم غريب مؤلف من 160 غرفة.

سراديب باريس

قامت السلطات الباريسية بدفن 6 ملايين شخص على مدار 80 عاماً في المحاجر والمناجم القديمة تحت قلب العاصمة الفرنسية، نظراً لاكتظاظ المدينة بالسكان وعدم وجود أماكن للدفن، واليوم يوجد تحت شوارعها على بعد 20 متراً فقط، نحو 1.2 ميل من السراديب المتراصة.