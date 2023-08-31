مرافق أبوظبي.. موائد فاخرة

أبوظبي (الاتحاد)

تضم أبوظبي مجموعة متنوعة من المطاعم الرائعة التي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة كمركز لأفضل تجارب الطهي المعاصرة والغامرة التي تدعو الزوار لاكتشافها، ما جعلها تحتضن النسخة الأولى من جوائز أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وقد حظي ذلك بتقدير واعتراف دليل ميشلان من خلال توسعه ليشمل مطاعم دولة الإمارات العام الماضي. وسواء كنتم تتطلعون إلى الاستمتاع بالأطباق الآسيوية الشهية أو الكلاسيكية الأوروبية أو مزيج من المأكولات البيروفية أو شرائح اللحم المطبوخة بشكل مثالي، ستجدون على اختلاف أذواقكم ما تستمتعون به في عاصمة الإمارات.

وفي ما يلي أهم توصيات النجمين أحمد حلمي ومنى ذكي، لأفضل تجارب تناول الطعام الفاخرة خلال رحلتهما إلى أبوظبي.

قصر الإمارات

يقع مطعم «هاكاسان أبوظبي» الشهير عالمياً والحائز نجمة ميشلان في فندق قصر الإمارات، ويقدم المأكولات الصينية العصرية التي تتخللها لمسة مميزة. ويتجلى السحر منذ لحظة وصولك، حيث يقدم «هاكاسان أبوظبي» الحداثة التي تجمع بين التصميم الفخم والأجواء الآسيوية المعاصرة وعناصر قائمة الطعام الطموحة والخدمة السهلة.



جزيرة المارية

يقع مطعم «99 سوشي» في فندق فور سيزونز أبوظبي بجزيرة المارية، وسيسعد حواسك بالسوشي اللذيذ والمأكولات البحرية وأطباق اللحوم المصنوعة يدوياً. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالديكورات الداخلية الذهبية الرائعة وأرائك تشيسترفيلد المخملية والمأكولات الخاصة المقدمة بشكل مثالي، بحيث تمثل كل منها تحفة فنية خاصة بها.



القناة

يقع مطعم «أوتورو» على حافة الواجهة البحرية الجديدة الواسعة في القناة، وهو مطعم ياباني حديث أصبح المكان المفضل للراغبين بتناول أطباق السوشي عالية الجودة، ويديره الشيف أكمل أنور. ويسلط دليل ميشلان الضوء على بعض الأطباق المميزة، مثل كارباتشيو ذو الذيل الأصفر، وتارتار التونة مع صلصة اليوزو.



نجمة ميشلان

البساطة ورقي الاختيارات ساعدا مطعم «تاليا» في الحصول على نجمة ميشلان. تعتمد القائمة في هذا المطعم الإيطالي الرائع الواقع في «قصر الإمارات»، والذي يديره الشيف أنطونيو جيدا، على الطراز العائلي أو كما يحلو للإيطاليين تسميتها «الكوتشينا دي فاميليا»، وتفسير الشيف المميز للأطباق الكلاسيكية المعروفة والعزيزة من قبل الأسر في أنحاء إيطاليا.



لمسات عربية

يقدم مطعم «تزال» الحائز تصنيف «بيب جورماند»، المأكولات العالمية المعاصرة التي تندمج بشكل فريد مع اللمسات العربية، بما يضمن تلبية مختلف الأذواق، بدءاً من نكهات المخبوزات والإفطار وحتى تجارب الغداء والعشاء المميزة المصممة بشكل فريد.

تجربة السوق

تعتبر تجربة الطهي في مطعم «سفرة بلد» في فندق شانغريلا فريدة من نوعها، حيث يستمتع الضيوف بعروض إعداد الطعام مباشرة أمام أعينهم.. كما يمكنهم الاستمتاع بأفضل المأكولات القائمة على وفرة المنتجات عالية الجودة وسط أجواء تحاكي تجربة السوق الأصيلة. وهنا يمكن الاستمتاع بخيارات حسب الطلب للإفطار والغداء والعشاء، بالإضافة إلى بوفيه برانش يوم الجمعة الذي يشمل السلطات والمأكولات البحرية والسوشي.



الجاليريا مول

يقع مطعم «المياس» الحائز تصنيف «بيب جورماند» من ميشلان في «الجاليريا مول» في قلب أبوظبي، ويقدم لرواده تجربة طهي تتألف من مأكولات لبنانية أصيلة ونكهات الأطباق الأرمنية التقليدية.



إطلالات آسرة

يقدم مطعم «لي بيروت» اللبناني مأكولات تقليدية ومعاصرة بلمسات أوروبية، ويوفر إطلالات آسرة على البحر من التراس أثناء تناول الطعام. وهنا يمكن الاستمتاع بتذوق المأكولات الكلاسيكية والأطباق الشرق أوسطية الشهية. تتضمن تشكيلة الشيف في مطعم «لي بيروت» عدداً من الأطباق التي أُعيد ابتكارها، والتي تجمع بين عناصر الذوق اللبناني والأوروبي مع لمسة الشيف المايسترو.



أجواء راقية

أجواء الريفييرا الفرنسية يوفرها مطعم «إل. بي. إم» في «الجاليريا مول» وسط أجواء راقية ومميزة، حيث تتضمن قائمة الطعام الفرنسي على طراز البحر المتوسط، أجود المكونات الطازجة وهي مثالية للمشاركة، وتشمل باقة من المقبلات والأطباق الرئيسة وعروض الغداء الخاصة. ويمكن للضيوف اختيار الجلوس على التراس المشمس والاستمتاع بإطلالة رائعة على المحيط الفيروزي وأفق المدينة البعيد.

عشرينيات القرن

مطعم «بوتشر آند ستيل» مستوحى من مطاعم شرائح اللحم على طراز شيكاغو في عشرينيات القرن الماضي. وتضم قائمة الطعام عدداً من الأطباق المميزة، وهي شريحة توماهوك، وكعكة السلطعون المقطوعة بنسبة 99%، وبرج تريبيون مع 34 طبقة من شوكولاتة فالرونا للاحتفال بناطحة السحاب الشهيرة في شيكاغو.



موسيقى «الدي جي»

منذ افتتاحه عام 2013، يقدم مطعم «زوما أبوظبي» للضيوف تجربة فريدة منذ لحظة وصولهم. وأصبح الفرع السابع للعلامة التجارية اليابانية العالمية المعاصرة، من الأماكن المفضلة في المدينة، لقضاء أجمل الأوقات ليلاً على وقع أنغام موسيقى «الدي جي» النابضة بالحياة والطعام الحائز عدة جوائز.



وجبات نباتية

يعتبر «سيان براسيري» أحد المطاعم الفاخرة في إمارة أبوظبي، ويقدم المأكولات الفرنسية الحديثة مع لمسة عربية، كما يقدم مجموعة واسعة من الوجبات النباتية بالإضافة إلى أطباق اللحوم والأسماك لمختلف الأذواق.



متحف اللوفر

يقع مطعم «فوكيتس» الباريسي الشهير في متحف اللوفر - أبوظبي، ويعد رواده برحلة طهي استثنائية. وكان المطعم الأصلي افتتح أبوابه في الشانزليزيه بباريس عام 1899. ويشتهر بمأكولاته الفرنسية، وتم إعداد قائمة الطعام بالتعاون مع الشيف بيير جانيير الحائز نجوم ميشلان. وتشمل الأطباق الفرنسية الكلاسيكية مثل «سول مونيير».