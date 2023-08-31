«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»

ستتيح شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» («تويتر» سابقاً) إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية من خلالها، على ما أعلن مالكها إيلون ماسك اليوم الخميس، في خطوة ترمي إلى جعل المنصة «تطبيقاً شاملاً».

وكتب إيلون ماسك، في منشور على المنصة، أن «المكالمات الصوتية والمرئية آتية إلى +إكس+»، لكنه لم يُشر إلى موعد إطلاق هاتين الوظيفتين الجديدتين.

وأوضح أنهما ستكونان متوافرتين على الأجهزة العاملة بأنظمة «أندرويد» و«آي أو إس»، إضافة إلى أجهزة «ماك» والكمبيوتر الشخصي (بي سي)، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف. ووصف «إكس» بأنها «دليل الهاتف العالمي».

وأعلن ماسك والمديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو، في يوليو الفائت تغيير اسم «تويتر» إلى «إكس»، مؤكدين أن الشبكة ستصبح تطبيقاً شاملاً متنوع الأغراض مستوحى من منصة «وي تشات» في الصين، تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعي وإدارة شؤونهم المالية في آن واحد.

وحصلت ذراع «إكس» للمدفوعات «تويتر بايمنتس»، الاثنين، من سلطات ولاية «رود آيلاند» الأميركية على ترخيص «مهم» يجيز إرسال عملات، ما يخوّلها «المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة» كالتداول والمَحافظ والمدفوعات، على ما أفاد هذا الأسبوع موقع «كوين واير» المتخصص في العملات المشفرة.

وأوضح الموقع أن هذا الترخيص يمكّن «إكس» من «تخزين الأصول الرقمية ونقلها وتسهيل تبادلها بشكل آمن نيابة عن مستخدميها».