قناة «الشرق الوثائقية» تنطلق بمحتوى حصري

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق قناة «الشرق الوثائقية» الجديدة متعددة المنصات والناطقة باللغة العربية يوم الأحد 3 سبتمبر، وتبث مواضيع متنوعة تشمل السياسة والاقتصاد والأعمال والتاريخ، وتستعرض رؤىً فريدة وتحليلات ثاقبة حول آخر التوجهات والأحداث والشخصيات المؤثرة، وذلك سعياً لتلبية الطلب المتزايد على الأفلام الوثائقية في المنطقة.

يأتي إطلاق قناة «الشرق الوثائقية» كأحدث إضافة إلى شبكة الشرق الإخبارية الحائزة عدة جوائز، وتشمل «الشرق للأخبار»، و«اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»، وتشمل «الشرق ديسكفري» التي سيتم إطلاقها قريباً.

وتسعى المجموعة لتلبية ارتفاع الطلب على الأفلام والبرامج الوثائقية، إذ إن أكثر من 80% من المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا يرغبون في متابعة المزيد من المحتوى العربي عالي الجودة وفقاً لاستطلاع أجرته المجموعة.

كما قامت قناة «الشرق للأخبار» ببث أكثر من 400 ساعة من الأفلام الوثائقية حصدت من خلالها نسبة عالية من المشاهدة والتفاعل، ما يشير بوضوح لوجود فجوة في المعروض لهذا النوع من المحتوى في المنطقة.

وقالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG: "تفتقد منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لوجود قناة وثائقية باللغة العربية تتعمّق في الموضوعات التي تشكّل عالمنا اليوم"، مضيفة أن "المجموعة قد اغتنمت الفرصة للتوسع في هذا المجال من خلال إطلاق «الشرق الوثائقية» للكشف عن القصص الحقيقية وراء العناوين والأخبار، والتفاصيل خلف الأحداث".

ورأت الراشد أن القناة الجديدة ستحظى بوصول غير مسبوق من خلال الأفلام الوثائقية الناطقة بالعربية، بما فيها المحتوى الأصلي الذي سيتم إنتاجه داخلياً.

وقال محمد اليوسي، مدير قناة الشرق الوثائقية: "يأتي إطلاق قناة الشرق الوثائقية لتكون المصدر الأول لأبرز الإنتاجات الوثائقية السياسية التي تتضمن التفاصيل الكاملة لمختلف الأحداث التي تعيشها المنطقة وأبرز الأحداث الدولية. وستعمل الشرق الوثائقية على إنتاج أفلام وثائقية لمختلف المواضيع بعمق ودقة تتنوّع بين السياسة والاقتصاد والأعمال والتاريخ، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في هذه الصناعة".