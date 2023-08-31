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قصص من الطبيعة في عدد مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية لشهر سبتمبر

قصص من الطبيعة في عدد مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية لشهر سبتمبر
31 أغسطس 2023 13:11

أطلقت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها لشهر سبتمبر 2023، لتطلع قراءها على مجموعة من المواضيع الشائقة التي تسلط الضوء على قصص المغامرين وعجائب وأسرار الطبيعة في مواضيع "غراند كانيون" و"عجائب النمل" و"عودة محمودة" و"واحات العين". 

وتطلع المجلة قراءها في موضوع "غراند كانيون" على قصة مغامرَين يتحدان الأخطار والشدائد في مسيرٍ على القدمين على مسافة قدرها 1050 كيلومتراً في منطقة "الأخدود العظيم" بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ليشبعا حبهما للمجازفة والتحدي، ويختبرا مدى تأثير الأنشطة البشرية في أحد أكثر الأماكن المفضلة لدى سكان وزوار الولايات المتحدة.

  • قصص من الطبيعة في عدد مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية لشهر سبتمبر

 

وفي موضوع "عجائب النمل"، يصحب مصور فوتوغرافي قرّاء المجلة إلى عوالم النمل المدهشة وأسراره الخفية، من خلال لقطات مقرّبة جداً تكشف عن السمات غير المألوفة لهذه الحشرات التي تعد من بين الأكثر عدداً وتنظيماً على كوكبنا. وتحكي هذه الصور قصص أنواع نادرة من النمل، وتدخل في مجتمعه الذي يشابه إلى حدّ غريب مجتمعنا البشري، بما يولّد في داخل القراء مشاعر التقدير والإعجاب نحو هذه المخلوقات الصغيرة. 

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وتروي المجلة في موضوع "عودة محمودة" قصة من قصص صون الطبيعة وإنقاذ الحيوانات البحرية، حيث يعمل العلماء على تربية أنواع قروش مهددة بالانقراض ومن ثم إطلاقها في مياه المحيطات، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تتبع النتائج والتصدي للتهديدات التي يمكن أن تعترضها بعد إطلاقها.

  • قصص من الطبيعة في عدد مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية لشهر سبتمبر

ويتعرف القراء في موضوع " واحات العين" على قصص وحكايات الحياة الزراعية في ست مناطق حضارية بمدينة العين الإماراتية، حيث تعرض المجلة بالكلمة والصورة كنوز واحات العين الشهيرة بما فيها من ظلال وارفة، ونظام ري عتيق مبتكَر، ومنظومة أيكولوجية متنوعة، وأشجار نخيل باسقة، وأنواع طير ونبات متعددة، وأطلال تنبض بالعراقة والأصالة.

  • قصص من الطبيعة في عدد مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية لشهر سبتمبر

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن "أبوظبي للإعلام" بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" التي تأسست في عام 1888.

 

 

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
ناشيونال جيوغرافيك العربية
الطبيعة
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