حضور نسائي قوي في «أبوظبي للصيد»

أبوظبي (الاتحاد)

حضور نسائي قوي يميز أنشطة منصّة مغامرات الهواء الطلق، ضمن فعاليات الدورة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية التي تنطلق بعد غد السبت، فوسط العروض المباشرة المذهلة سوف يستمتع الحضور بتجربة فريق الناموس، أول فريق نسائي إماراتي لصيد الأسماك، وندوة حول تشجيع المرأة على المشاركة في الرياضات البحرية، تقدمها كل من لمياء الصيقل، أسماء الريسي، فاطمة الحمادي، مريم العامري، وعائشة الكتبي، عضوات الفريق.

أما نايلة البلوشي، فسوف تتحدث عن تجربتها ورحلتها كأول امرأة إماراتية تصعد إلى قمة جبل إيفرست، بالإضافة إلى ندوة بعنوان «إلهام النساء العربيات في رياضات المغامرة والإثارة والتحدّي، ومنها تسلّق الجبال». بينما تُتيح نور فاروق للجمهور فرصة الاطلاع على كيفية التخطيط لمغامرة ناجحة مع العائلة، وبناء ذكريات لا تُنسى.