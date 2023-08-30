مسابقة «حان الوقت».. الفن في خدمة «الاستدامة»

الفجيرة (الاتحاد)

تحت شعار «حان الوقت»، وبهدف تقديم أعمال فنية تحفز على مراعاة معايير الاستدامة البيئية، أطلق بنك الفجيرة الوطني النسخة الثالثة من مسابقة الفنون التي تتيح فرصة المشاركة للفنانين من عمر 18 فما فوق من سكان الإمارات. وتسهم المسابقة في تعزيز جهود بناء مستقبل أفضل، وتشمل مجالات الرسم، والنحت، والأعمال الرقمية، على أن تتمحور الأعمال حصراً حول الاستدامة. وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي للبنك: «الهدف تسليط الضوء على برامج البنك المرتبطة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، والتي تتماشى مع أجندة الدولة في مجال الاستدامة وأهداف (كوب 28)». وتعلن لجنة التحكيم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في 15 سبتمبر المقبل، مع اختيار الأعمال العشرة الأفضل لعرضها في معرض فني بارز.