الخميس 31 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«المالح» يحتفي بالمهن التراثية اليوم

«المالح» يحتفي بالمهن التراثية اليوم
31 أغسطس 2023 01:06

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للصيد والفروسية».. استدامة وتراث
الإمارات تشارك بـ4 سباحين في «الألعاب الآسيوية»

تنطلق مساء اليوم في مدينة دبا الحصن، النسخة العاشرة من مهرجان «المالح والصيد البحري» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية مدينة دبا الحصن، حتى 3 سبتمبر المقبل، ويزخر المهرجان بالعديد من البرامج الثقافية والترفيهية والأنشطة والتوعوية التي تهدف إلى الاحتفاء بصناعة المالح والمهن التراثية والحفاظ على التراث الشعبي والصناعات التقليدية البحرية العريقة. ويشهد المهرجان الذي يقام في جزيرة الحصن بـ«المدينة الفاضلة»، مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمحال المتخصصة في صناعة وبيع المالح وصيادين وأُسر منتجة، ما يجسد مكانة الحدث وأهميته كأحد أبرز المهرجانات التراثية والسياحية المُتخصصة على مستوى المنطقة.

مهرجان المالح والصيد البحري
دبا الحصن
الإمارات
الشارقة
الحرف التراثية
التراث
آخر الأخبار
لافروف وفيدان خلال مؤتمر صحفي في موسكو
عربي ودولي
روسيا تجدد شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 20:00
صورة ترامب الجنائية مطبوعة على قمصان
عربي ودولي
ترامب يرد على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة
اليوم 19:38
قوات أمن أمام سفارة فرنسا في العاصمة النيجرية نيامي
عربي ودولي
فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها
اليوم 19:24
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
الإمارات
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
اليوم 18:49
إيلون ماسك
دنيا
«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©