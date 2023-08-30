«المالح» يحتفي بالمهن التراثية اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم في مدينة دبا الحصن، النسخة العاشرة من مهرجان «المالح والصيد البحري» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية مدينة دبا الحصن، حتى 3 سبتمبر المقبل، ويزخر المهرجان بالعديد من البرامج الثقافية والترفيهية والأنشطة والتوعوية التي تهدف إلى الاحتفاء بصناعة المالح والمهن التراثية والحفاظ على التراث الشعبي والصناعات التقليدية البحرية العريقة. ويشهد المهرجان الذي يقام في جزيرة الحصن بـ«المدينة الفاضلة»، مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمحال المتخصصة في صناعة وبيع المالح وصيادين وأُسر منتجة، ما يجسد مكانة الحدث وأهميته كأحد أبرز المهرجانات التراثية والسياحية المُتخصصة على مستوى المنطقة.