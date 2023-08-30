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الروبوت الهندي يرصد «الكبريت» على القمر

الروبوت الهندي يرصد «الكبريت» على القمر
31 أغسطس 2023 01:06

نيودلهي (أ ف ب) 

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تمكّن الروبوت المتنقل الذي هبط على سطح القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس الفائت من تأكيد وجود مادة الكبريت في موقع الهبوط، بحسب وكالة الفضاء الهندية.
وأوضحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن «أداة قياس طيف البلازما المستحثة بالليزر، الموجودة في المركبة الفضائية شاندريان-3، أجرت قياساتها الأولى للعناصر التي يتألف منها سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي».
وأضافت أن «هذه القياسات الميدانية في الموقع أكدت دون أي لبس وجود الكبريت في المنطقة، وهو ما لم يكن ممكناً التحقق منه بوساطة الأجهزة الموجودة في الأقمار الصناعية».

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الفضاء
القمر
سطح القمر
الكبريت
منظمة أبحاث الفضاء الهندية
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