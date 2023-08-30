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متى يخرج الأبناء للعمل؟

متى يخرج الأبناء للعمل؟
31 أغسطس 2023 01:07

ترجمة: عزة يوسف

كلما كبر الأبناء، تزداد مطالبهم، وبعد وصولهم إلى مرحلة المراهقة، يصعب التحكم في نفقاتهم، فهل نجعلهم يحصلون على وظيفة للمساهمة في جزء من نفقاتهم؟ يطرح موقع I Mom الأميركي بعض التساؤلات التي تساعد الآباء والأمهات على التوصل إلى الإجابة:

1- هل يعرف ابنك الفرق بين رغباته واحتياجاته؟
أحياناً يغيب عن بال أبنائنا المراهقين الفرق بين الرفاهيات المرغوبة والاحتياجات الضرورية، لذلك إذا كان ابنك يريد شراء حذاء غالي الثمن، فقد يكون الوقت قد حان ليحصل على عمل ليدفع فرق سعره، وهذا يكسبه الشعور بالفخر والإنجاز للمساهمة في احتياجات الأسرة ويعلمه الفرق بين ما يحتاجه وما يرغب فيه.

2- هل لدى ابنك وقت فراغ؟
يحصل الأبناء على وقت فراغ في الإجازات، وهو وقت مناسب للحصول على عمل، أما في وقت الدراسة فالأمر يختلف من شاب إلى آخر، فهنالك من يملك مهارات تنظيم الوقت، وهنالك من تضغط عليه الدراسة بالشكل الذي يصعب معه أن يؤدي مهمة أخرى، وهذا هو الوقت الملائم لتعلم تقييم الوقت والأولويات في كل موسم.

3- هل يحتاج ابنك إلى درس في المسؤولية؟
قد لا يكون الهدف من وراء العمل كسب المال فحسب، إذ يحتاج المراهق أيضاً إلى إدراك ما يعنيه الادخار والكد للحصول على المال وتحمل المسؤولية من خلال العمل.

الأبناء
المراهقة
مرحلة المراهقة
سن المراهقة
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