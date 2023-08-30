نجوم السينما.. ضيوف شرف!

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد الموسم السينمائي ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف في الأفلام، بدافع المجاملة لزملائهم، ولجذب الجمهور، حيث ظهر أكثر من ممثل بشخصيات مختلفة.

«مستر إكس»

شارك عمرو يوسف وريم مصطفى في فيلم «مستر إكس»، كزوجين يتعرضان لحادث سيارة، وتقفز ريم وتترك قيادة السيارة ليلقى عمرو حتفه بالسقوط من أعلى الجبل، وتحدث مفاجأة ويتغير شكله إلى «أوس أوس».

«البعبع»

شاركت منة شلبى بصوتها في فيلم «البعبع»، في مشهد قراءة أمير كرارة لرسالة من زوجته، والتي تقلب حياته رأساً على عقب، وظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف مثل إنعام سالوسة، رحاب الجمل.

«تاج»

شارك أحمد بدير كضيف شرف في فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، حيث قام بدور الشخص الذي يخبره بأن عائلته تمتلك قوة خارقة. وقال بدير إنه وافق على الدور بسبب صداقته مع تامر، ولأن القصة جديدة.

«أبو نسب»

يظهر ماجد المصري في فيلم «أبو نسب»، كضيف شرف مع محمد إمام وياسمين صبري، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث حول شخصية طبيب يدخل في صراعات بسبب النسب.

«وش في وش»

شهد فيلم «وش في وش» بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ولطفي لبيب ومصطفى غريب وعمر مصطفى متولي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، داخل شقة زوجية تحدث فيها العديد من المشكلات في ليلة واحدة.

«بلموندو»

ظهر محمد ثروت كضيف شرف في أكثر من فيلم هذا الموسم منها «بلموندو» لحسن الرداد، إخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه حول شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج فتاة من طبقة اجتماعية عالية، ويسعى لتغيير حياته. وشارك في فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، إخراج عمرو سلامة، وكذلك في فيلم «البطة الصفرا» بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل.

«بعد الشر»

ظهر محمد أنور كضيف شرف في فيلم «بعد الشر»، ويدور العمل حول «علي ربيع وأوس أوس» اللذين يقومان بالنصب على الفتيات، مما يدخلهما في عدة صراعات. وظهر شريف الدسوقي ومحمد عبد الرحمن ضيفين في فيلم «بيت الروبي» مع كريم عبدالعزيز ونور وكريم محمود عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول «إنفلونسر» شهير.

أسس ومعايير

ويرى الناقد محمد سلطان أن وجود ضيوف الشرف في أي فيلم، هو إضافة للعمل الفني، بشرط تسكين كل ممثل في الدور المناسب له، فهم لا يساهمون في نجاح العمل، وإنما يؤثرون فيه فقط، ولا يشترط أن تكون أدوارهم طويلة ولكن يجب أن تكون في السياق الدرامي.

وأوضح أن اختيار ضيوف الشرف يجب أن يكون وفقاً لأسس ومعايير، فمن الضروري أن تكون الشخصية التي يجسدها ملائمة له، وأحياناً يكون الهدف مساندة العمل وأبطاله.