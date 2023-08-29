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نسخة «بيزنيس» من «تشات جي بي تي»

نسخة «بيزنيس» من «تشات جي بي تي»
30 أغسطس 2023 00:46

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

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أعلنت شركة «أوبن إيه آي» أنها ستطلق نسخة من «تشات جي بي تي» متخصصة في الأعمال، فيما انخفض عدد مستخدمي برنامجها للذكاء الاصطناعي التوليدي بعد تسعة أشهر من انطلاقته التاريخية. وأوضحت «أوبن إيه آي» أنها ستوفر للمهتمين بالأعمال نسخة مميزة من روبوت المحادثة، مع تحسينات تتعلق بالأمان والخصوصية تناسب الشركات. وأضافت: «نشهد اليوم خطوة أخرى نحو ذكاء اصطناعي مساعد في العمل، مفيد لأية مهمة، مكيّف خصيصاً لمؤسستكم، ويحمي بيانات شركتكم». ويشبه «تشات جي بي تي» المخصص للأعمال برنامج «بينغ تشات إنتربرايز» من «مايكروسوفت».

تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
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