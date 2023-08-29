الأربعاء 30 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تلوث الهواء أكبر تهديد لصحة الإنسان

تلوث الهواء أكبر تهديد لصحة الإنسان
30 أغسطس 2023 00:47

واشنطن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تفاهم بين «التغير المناخي» و«بيورهيلث» لدراسة تأثير جودة الهواء على الصحة العامة
«التغير المناخي»: 61 مشروعاً لمراقبة جودة الهواء في الدولة

كشف تقرير لمعهد سياسات الطاقة بجامعة شيكاغو الأميركية، بشأن نوعية الهواء في العالم، أن تلوث الجسيمات الدقيقة المنبعثة من السيارات والمصانع والحرائق، يمثل «أكبر تهديد خارجي للصحة العامة» في العالم.. وأن مخاطر تلوث الهواء تفوق التهديد المتأتي من التدخين، مع مخاطر أعلى في مناطق معينة من العالم مثل آسيا وأفريقيا.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذه الملاحظة، فإن الأموال المخصصة لمكافحة تلوث الهواء لا تزال ضئيلة للغاية مقارنة بتلك المخصصة للأمراض المعدية، على سبيل المثال.. ويزيد تلوث الجسيمات الدقيقة من خطر الإصابة بأمراض الرئة أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو السرطان.

تلوث الهواء
جامعة شيكاغو
الهواء
جودة الهواء
ملوثات الهواء
آخر الأخبار
لاعبو اتحاد كلباء يزورون مدارس الشارقة
الرياضي
لاعبو اتحاد كلباء يزورون مدارس الشارقة
اليوم 12:00
30 مليون يورو تنقل بافارد الى الإنتر
الرياضي
30 مليون يورو تنقل بافارد الى الإنتر
اليوم 11:57
"جي 42" تطلق "جيس" المُحول التوليدي للدردشة باللغة العربية الأعلى جودة في العالم
الإمارات
"جي 42" تطلق "جيس" المُحول التوليدي للدردشة باللغة العربية الأعلى جودة في العالم
اليوم 11:55
فينيسيوس يخرج من قائمة «السامبا»
الرياضي
فينيسيوس يخرج من قائمة «السامبا»
اليوم 11:54
أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات
الاقتصادي
أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©