تلوث الهواء أكبر تهديد لصحة الإنسان

واشنطن (أ ف ب)

كشف تقرير لمعهد سياسات الطاقة بجامعة شيكاغو الأميركية، بشأن نوعية الهواء في العالم، أن تلوث الجسيمات الدقيقة المنبعثة من السيارات والمصانع والحرائق، يمثل «أكبر تهديد خارجي للصحة العامة» في العالم.. وأن مخاطر تلوث الهواء تفوق التهديد المتأتي من التدخين، مع مخاطر أعلى في مناطق معينة من العالم مثل آسيا وأفريقيا.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذه الملاحظة، فإن الأموال المخصصة لمكافحة تلوث الهواء لا تزال ضئيلة للغاية مقارنة بتلك المخصصة للأمراض المعدية، على سبيل المثال.. ويزيد تلوث الجسيمات الدقيقة من خطر الإصابة بأمراض الرئة أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو السرطان.