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سوق «أنيميشن» في منارة السعديات

سوق «أنيميشن» في منارة السعديات
30 أغسطس 2023 00:46

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف تعزيز انتشار فنون «الأنيميشن»، ودعم محترفيها، تنظم منارة السعديات في أبوظبي فعالية متخصصة تتناول أحدث اتجاهات تصميم الرسوم المتحركة، ووجهت المنارة الدعوة لأصحاب المشاريع الصغيرة المبدعين في مجال الرسوم المتحركة، للانضمام إلى الفعالية التي تحمل اسم «ماس ماش.. سوق الأنيميشن» الذي يقام في عطلات نهاية الأسبوع الشهر القادم، وتحديداً أيام 2 و3 و23 و24 سبتمبر.. وتستضيف منارة السعديات أنشطة فنية وثقافية وفعاليات مجتمعية بهدف تحقيق رؤية الجزيرة، وتشجيع الزوار من مختلف الأعمار على المشاركة والانغماس في التجارب وابتكار أعمالهم الفنية الخاصة واكتشاف المعارض وتبادل الأفكار والاستفادة من النقاشات.

أبوظبي
الإمارات
منارة السعديات
الرسوم المتحركة
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