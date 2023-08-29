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14 صورة تبرز روائع دبي

14 صورة تبرز روائع دبي
30 أغسطس 2023 00:46

دبي (الاتحاد)

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افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، معرض «معالم المدينة» في مركز الجليلة لثقافة الطفل، احتفاءً بالأعمال المختارة من خلال الدعوة المفتوحة لتصوير «معالم المدينة» التي أطلقت في وقت سابق من العام الجاري. ويتضمن المعرض الذي افتتح بحضور الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، 14 صورة إبداعية متنوعة تبرز روائع دبي وطبيعتها، وتوثق أبرز معالم الإمارة، حيث يقدم المعرض الذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، مجموعة صور فوتوغرافية التقطها الدكتور موكيش باترا بعدسته أثناء جولاته المختلفة حول الإمارات، وثق خلالها أبرز معالم الدولة التراثية والحضارية البارزة ومشاهدها الطبيعية، إلى جانب المصورين الذين جرى اختيارهم، وهم: سالم سرحان الصوافي وشرف الدين كادات وجوتام ميترا وعبدالله سامح ورالف إيمرسون.

دبي
الإمارات
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
معالم دبي
مركز الجليلة لثقافة الطفل
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