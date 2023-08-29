منال الجوهري: استقبال الوفود الرسمية.. جسر تواصل

خولة علي (دبي)

أثبتت الإماراتية منال الجوهري تميزها في استقبال الوفود الرسمية، وإدارة الندوات والملتقيات، وترك صورة مشرفة عن المرأة الإماراتية. تجيد التحدث بلغات عدة، وتعمل على تبادل المعرفة والخبرات مع الآخرين، والتعريف بمنظومة المركز الذكي التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، باعتبارها موظفة في القطاع الشرطي. وهي منسقة مبادرة أمن المدارس، وعضو في مجلس تمكين أصحاب الهمم وشرطة دبي الطلابي، وعضو في لجنة قادة التطوع، ما يجعلها جديرة بتقديم البرامج والأنشطة المجتمعية الهادفة.

إتقانها عدداً من اللغات، منها الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية، أكسبها القدرة على تجاوز الصعوبات، وسهّل عليها التواصل مع ثقافات أخرى. وتقول: استقبال الوفد ومحادثته بلغته الأم، جسر تواصل يساهم بشكل كبير في اختزال المسافات، وضمان وصول المعلومة بسهولة وجودة وسرعة، وهذا يعكس الانفتاح الثقافي والاجتماعي الذي تشهده الدولة ومنتسبو القيادة العامة لشرطة دبي.

اهتمامات

ويتمثل دور الجوهري في استقبال الوفود الرسمية الراغبة في تبادل المعرفة، والتعرف على إجراءات العمل المتبعة في أنظمة شرطة دبي الذكية، للاستزادة بالخبرات والتعلم والمقارنة مع نمط العمل الشرطي، حيث تحدد أساليب الضيافة وفقاً لثقافات وخبرات الوفود الزائرة، لذلك تحرص على دراسة اهتمامات كل وفد، لا سيما من ناحية التعريف بالمراكز الذكية ونظام العمل فيها وتقنياتها في تطوير قطاع العمل الشرطي، التي أصبحت محط اهتمام دول كثيرة.



أثر عميق

وعن أهمية الدور الذي تقوم به، تؤكد الجوهري أن الأثر عميق، حيث تستشعر مسؤوليتها وواجبها الوطني ومهمتها في تعزيز مكانة الدولة والاعتزاز بالقرارات القيادية المؤثرة في المجتمع، وتوضيح أبعادها الإنسانية والاجتماعية، ما يجعل المستمع متفهماً لأهمية المؤسسة التي يزورها، والتي تستهدف العمل كمنظومة واحدة.

وقدمت الجوهري العديد من الأنشطة من خلال إدارة المؤتمرات والملتقيات والندوات، وحظيت بفرصة تصوير فيديوهات للإعلان عن إطلاق مبادرات وحملات توعوية للجمهور، والكثير من المحاضرات والورش، وشاركت في معارض عدة نظمتها شرطة دبي.



إشادة الوفود

وحظيت منال الجوهري بإشادة من رؤساء وفود خلال استقبالها لهم، حيث قدم رئيس وفد الجبل الأسود دعوة لها لزيارة دولته والتعرف عليها، كما أثنى وفد من الجمهورية الإيطالية على ما قدمته من شرح وافٍ لخدمات المركز الذكي لشرطة دبي، وأشاد بحسن الاستقبال والضيافة.

واستقبلت الجوهري ما يزيد على 40 وفداً زائراً، منهم وزراء، قادة شرطة، ضباط ارتباط، سفراء، وقناصل من مختلف الدول والمنظمات العالمية، قدموا للتعرف على مراكز الشرطة الذكية بدبي والتزود بخبراتها. وتشيد الجوهري بدور القيادة العامة للشرطة، في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتتطلع لتمثيل الدولة في المحافل الدولية.



قواعد وسمات

استقبال الوفود الرسمية والدبلوماسيين له قواعده ومهاراته، حيث تشير الجوهري إلى أن حسن الضيافة واللباقة في التعامل، من السمات التي يجب أن يتمتع بها الفرد المعني بالاستضافة، إلى جانب الاطلاع على معلومات وفيرة عن ثقافة الضيف، مع القدرة على الإجابة الدقيقة عن الأسئلة التي قد يطرحها. وتقول: أحرص على تطوير مهاراتي أثناء تقديم العروض والمقابلات الرسمية، لأنها تتغير وتتطور مع كل ضيف بحسب منصبه الشرطي أو الإداري أو السياسي، أو أسباب الزيارة والنتائج المرجوة منها. وقد ساهم شغفي في التعلم المستمر والاطلاع على كل ما هو جديد وحصولي على دورات في البروتوكول والمراسيم، في تطوير مهاراتي في استقبال الوفود بشكل كبير.