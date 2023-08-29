«ياس مارينا».. وجهة اللياقة

أبوظبي (الاتحاد)

مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، يصبح «ياس مارينا»، مرسى اليخوت الفاخرة على جزيرة ياس في أبوظبي، الوجهة المفضلة لعشاق اللياقة البدنية الباحثين عن ملاذ داخلي مميز للحفاظ على صحتهم والاستمتاع بالمرافق الترفيهية لأحد أفخر المراسي في العالم.

يقدّم «ياس مارينا» لمحبي رياضة البادل، فترات اللعب الجماعي، وحصصاً فردية لممارسة هذه اللعبة، ويضم «مارينا بادل» 4 ملاعب مضاءة، مع توافر المعدات اللازمة للتأجير وساحة فناء مرخصة. ويمنح هذا المرفق الاستثنائي المزود بوسائل الراحة، متنفساً مثالياً لعشاق اللياقة البدنية للتخفيف من التوتر.

ويقدّم مركز «فوغ فيتنس» وجهة اللياقة البدنية، حصص تدريب مبكرة، مع الاختيار بين «كروس فت» وتمارين الجمباز و«ميتكون» لتنشيط العقل والروح، وبناء جسم مثالي على مساحة 1000 متر مربع، كما يتيح للرواد تخسيس الوزن والتمتع بجسم رشيق وامتلاك قلب مفعم بالنشاط والحيوية.

وللسيدات الباحثات عن ملاذ صيفي لتعزيز لياقتهن البدنية في أجواء الترفيه والمرح، يقدم «ياس للسيدات» حصص «كروس فيت» للحصول على جسم مثالي وصحة ممتازة على مدار العام.