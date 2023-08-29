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ابتكارات جديدة لتجارب رياضية عالمية

ابتكارات جديدة لتجارب رياضية عالمية
30 أغسطس 2023 00:46

أبوظبي (الاتحاد) 

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تنعم أبوظبي باستقطاب أهم الأفكار والابتكارات الجديدة للتشجيع على حياة صحية تبدأ بالممارسات الرياضية. ويتفرد «ياس مول» بباقة من الفعاليات والأنشطة التي تمتد على مدار السنة، ومن ضمنها احتضانه لأول مرة لعلامة New Balance العالمية للمستلزمات الرياضية المبتكرة، والتي تقدّم تجربة تتمحور حول حركة الأشخاص واكتشاف أسلوب يعبر عن شخصياتهم ويستعرض صوراً تروي القصص الشيّقة التي ترافق التصاميم المختارة، فتُلقي الضوء على المصممين ومصادر الإلهام وراء المنتجات، ما يشكّل صلة وصل ما بين عالم الرياضة والثقافات. وتعتبر العلامة، وجهةً لعشّاق كرة السلة، وستتعاون مع الدوري الأميركي لكرة السلّة للمحترفين من أجل ابتكار تجارب تتمحور حول المستهلكين خلال أهم الفعاليات الرياضية.
وقال إيان فيتزباتريك، المدير الأول لاستراتيجية العلامة العالمية: تلهمنا عاصمة الإمارات أبوظبي لنخطو خطوة عظيمة في طريقة تفكيرنا وتصوّرنا، إذ نقدّم مجموعة صغيرة مصممة خصيصاً للمستهلكين الشباب لنكشف عن قصصهم، ما يشعرنا بارتباط وثيق. 
وذكر ستيوارت هنوود، المدير العام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والهند قائلاً: «ياس مول» في أبوظبي، أحد أفخم مراكز التسوّق في المدينة، ووجهة مثالية لترجمة هذا المفهوم الجديد في المنطقة للتواصل مع عملائنا بطريقة تفاعليّة جديدة ومباشرة.

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