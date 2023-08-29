أسماء جلال.. «أعلى مشاهدة»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة أسماء جلال تجربة البطولة التلفزيونية الأولى في مشوارها من خلال مسلسل بعنوان «أعلى مشاهدة».

وقالت إنها تجسد في العمل الدرامي شخصية فتاة من عائلة بسيطة «مهووسة» بالتيك توك. ويتناول العمل هؤلاء الأشخاص وتأثير ذلك على حياتهم الاجتماعية والشهرة.

وذكرت أسماء أنها تعيش حالة من النشاط السينمائي، حيث تشارك في بطولة 5 أعمال، بعضها يعرض خلال الموسم الحالي والبعض الآخر تواصل تصويره ليعرض في وقت لاحق، وتعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم «الأستاذ» مع محمد إمام، تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويتم التصوير بين واحة سيوة ومدينتي الغردقة ونوبيع.

والفيلم الثاني بعنوان «آل شلبي»، مع ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر، وتدور أحداثه حول 4 أخوات تجتمعن في مناسبة عائلية ويحدث العديد من المفارقات.

والفيلم الثالث «رحلة البحث عن فستان الزفاف»، وتشارك في بطولته ياسمين رئيس، إخراج جيلان عوف. وتدور أحداث الفيلم حول صديقتين من حي متواضع توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في يوم الحفل، فتخوض رحلة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وتحدثت أسماء جلال عن فيلم «وش في وش»، بطولة محمد ممدوح، وأمينة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجين يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتيهما، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

وتنتظر أسماء عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين، منهم مي عمر، ومحمد الشرنوبي، وهنا الزاهد، سيناريو وحوار محمد صادق، وتدور أحداثه خلال 8 ساعات تبدأ من منتصف الليل.

كما تنتظر عرض مسلسل «ورق التوت»، والذي تشارك في بطولته مع شريف سلامة، تأليف سمر طاهر وإخراج حسام علي. وينتمي إلى المسلسلات الطويلة من 45 حلقه، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يدرسون داخل أكاديمية لاكتشاف المواهب المسرحية، وتكشف الأحداث عن حياة كل منهم، ومشاكلهم الاجتماعية والأسرية.