الثلاثاء 29 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

4 رواد جدد في محطة الفضاء

4 رواد جدد في محطة الفضاء
29 أغسطس 2023 00:58

(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن موعد عودة رائد الفضاء سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية
طيران الإمارات تقابل النيادي من محطة الفضاء الدولية

استقبل رواد الفضاء الموجودون في محطة الفضاء الدولية، وبينهم الرائد الإماراتي سلطان النيادي، رواد المهمة الجديدة «كرو 7» وهم: ياسمين مقبلي من ناسا، وأندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية، وساتوشي فوروكاوا التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ورائد الفضاء الروسي روسكوزموس كونستانتين بوريسوف.
وكانت كبسولة «سبيس إكس» قد وصلت المحطة أمس الأول الأحد وعلى متنها الرواد الأربعة بعد رحلة من محطة كينيدي في ولاية فلوريدا الأميركية استغرقت يوماً واحداً.
ويقضي رواد فضاء البعثة «كرو 7» نحو خمسة أيام في تسلم المهام من رواد فضاء البعثة السابقة  «كرو 6» الموجودين في المحطة منذ مارس الماضي.

الفضاء
محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي
ناسا
آخر الأخبار
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
عربي ودولي
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
اليوم 19:54
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
الرياضي
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
اليوم 19:29
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
الرياضي
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
اليوم 19:27
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
الرياضي
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
اليوم 19:23
أرشيفية
الإمارات
أمطار مصحوبة بالبرد على مناطق بالدولة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©