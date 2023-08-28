4 رواد جدد في محطة الفضاء

(أ ف ب)

استقبل رواد الفضاء الموجودون في محطة الفضاء الدولية، وبينهم الرائد الإماراتي سلطان النيادي، رواد المهمة الجديدة «كرو 7» وهم: ياسمين مقبلي من ناسا، وأندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية، وساتوشي فوروكاوا التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ورائد الفضاء الروسي روسكوزموس كونستانتين بوريسوف.

وكانت كبسولة «سبيس إكس» قد وصلت المحطة أمس الأول الأحد وعلى متنها الرواد الأربعة بعد رحلة من محطة كينيدي في ولاية فلوريدا الأميركية استغرقت يوماً واحداً.

ويقضي رواد فضاء البعثة «كرو 7» نحو خمسة أيام في تسلم المهام من رواد فضاء البعثة السابقة «كرو 6» الموجودين في المحطة منذ مارس الماضي.