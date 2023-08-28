تأجيل مهمة «إتش-2إيه» قبل 24 دقيقة من انطلاقه

أبوظبي (وكالات)

علقت وكالة الفضاء اليابانية عملية الإطلاق التي كانت مقررة أمس لصاروخ فضائي من طراز إتش-2إيه، كان سيحمل مركبة للهبوط على القمر.

وقالت وحدة خدمات الإطلاق التابعة لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن عملية الإطلاق: إن المهمة ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر، لأن ظروف الرياح في طبقات الجو العليا لم تكن مواتية.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن الشركة المسؤولة عن عملية الإطلاق ستقدم المزيد من التفاصيل خلال وقت لاحق.. ويحمل الصاروخ المركبة الفضائية «سمارت لاندر لاستكشاف القمر» وقمراً صناعياً للتصوير بالأشعة السينية.