لسنة دراسية ناجحة.. الصحة النفسية «أولاً»

خولة علي (دبي)

بداية العام الدراسي الجديد مرحلة مهمة في حياة كل طالب بعد إجازة صيفية قلبت موازين يومه ووقته، فلا بد من ضمان بداية حافلة بالجد والاجتهاد وتحصيل أكاديمي ناجح. والأمر يتطلب تكاتف الوالدين لتهيئة الطالب نفسياً وجسدياً وتغير نمط حياته اليومي للانتظام مجدداً على مقاعد الدراسة لعام مليء بالإنجازات.

التخطيط والتنظيم

تؤكد د. منيرة الرحماني، مستشار تطوير الذات، أن الدور الأكبر يقع على الوالدين في تهيئة أبنائهم لمرحلة دراسية جديدة ولسنة مليئة بالجد والاجتهاد، وزيادة نسبة الوعي لديهم بأن هذه السنة هي أهم من المرحلة السابقة، كونها غزيرة بالمعلومات والدروس التي تتطلب التنظيم المسبق حتى يبدأ الطالب سنته الدراسية بهدوء وثقة. ومن الضروري على الطالب أن يعي عدد الساعات المتاحة له للدراسة واستثمارها بشكل دقيق، والبحث عن المعلومات وحل التمارين لحفظها جيداً.

وتوصي الرحماني باستخدام علم الخرائط الذهنية في التخطيط وتنظيم الوقت وتقسيم الجدول المدرسي، فهي أبسط وأسرع طريقة لحفظ المعلومات واسترجاعها من الدماغ، مشيرة إلى أنه على مدار السنوات، حيث قامت بتدريب نحو 10 آلاف متدرب، فقد استفاد من هذه الطريقة أكثر من 95% من الخريجين، وتبين مدى تميزهم ووعيهم لما يريدونه وأصبح من السهل عليهم الوصول إلى أهدافهم. فلابد أن يقوم كل طالب بتحديد أهدافه بشكل واضح ووضعها أمامه على ورقة، ومن ثم تحديد عدد الساعات التي يريد قضاءها في تحقيق هذه الأهداف، ما يسهل عليه تقسيم يومه ومن ثم تحديد من هم الأشخاص الذين سيساندونه في هذه المرحلة، مع مكافأة النفس بعد كل نجاح للتحفيز على تحقيق المزيد من الأهداف.

اللياقة ونفسية متجددة

وتشير إيمان الميداني، خبير لياقة بدنية ومدربة رياضة، إلى أن النشاط البدني له تأثير على صحة الطلبة العقلية والنفسية والجسدية والاجتماعية، وله أهميه كبيرة في تحسين نمط حياة الطلبة في المنزل وفي المدرسة، حيث يقلل النشاط البدني معدل زيادة الوزن بين الطلبة بعد الإجازة الصيفية، والجلوس الطويل أمام الألعاب الإلكترونية وتناول الوجبات السريعة. ويتم ذلك من خلال تشجيع الوالدين لأبنائهم على ممارسة النشاط البدني ومناقشتهم عن مدى أهمية وفوائد الرياضة، وهنا يأتي دور الأم بتحضير وجبات صحية ومتوازنة للطالب وتنظيم وقت النوم والأكل الصحي، ثم يأتي دور المدرسة وذلك بالاهتمام بالأنشطة الرياضية والبدنية المتنوعة حسب ميول الطلاب، من خلال توفير حصص يومية لكل الفئات العمرية تحت إشراف متخصصين، ما يساعد الطلاب على تطوير أدائهم الدراسي وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية وزيادة التركيز والطاقة والثقة بالنفس.

بين الدراسة والترفيه

توضح د. إسراء السامرائي، أستاذة علم النفس في جامعة علوم الأسرة في عجمان، أنه مع اقتراب موسم العودة للمدارس يواجه المعلمون والأهل والطلاب تحدياً كبيراً بعد الإجازة، حيث يكون من الصعب على الطلاب التكييف مجدداً مع المتطلبات الدراسية والتحصيل العلمي. وتؤكد الأبحاث أن تهيئة الطالب نفسياً قبل العودة إلى المدرسة يمكن أن تسهم في تحسين معدلات التحصيل العلمي والنجاح الأكاديمي لديه، ويتطلب الأمر إعادة تعزيز الانتظام لمساعدته على تحقيق التوازن الجيد بين الوقت المخصص للدراسة والوقت المخصص للترفيه لتعزيز تركيزه وزيادة إنتاجيته. وينبغي على الأسر والمعلمين تشجيع الطلاب على التعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم المتعلقة بالعودة إلى المدرسة، ويتم تحقيق ذلك من خلال الجلسات النقاشية معهم وتقديم الدعم العاطفي المناسب، مع النصائح والتوجيه. ويمكن للأهل والمعلمين أن يقدموا دعماً أكاديمياً إضافياً للطلاب من خلال جلسات دراسية ودورات تعليمية مع بداية السنة الدراسية، ويفضل أن يكون بصيغة ودية ومتضمنة برامج ترفيهية تقترن بتدريبهم على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من الحصول على معلومات إضافية، ما يجعل الدراسة مفيدة بدلاً من أن تكون عبئاً على الطالب.

مراجعة

تقول التربوية منى الدرمكي، إن بدء العام الدراسي الجديد تجربة مهمة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية، ويتضمن الاستعدادات الشخصية والأكاديمية التي تهدف إلى تحقيق النجاح والتفوق الدراسي. ويتطلب التحضير الأكاديمي بمراجعة المواد الدراسية الأساسية، وهذا يساعدهم على التحضير للدروس الجديدة، ويسهل انتقالهم بثقة إلى مرحلة دراسية جديدة، والعمل على تحديد أهدافهم الأكاديمية والشخصية للعام الدراسي. ويمكن أيضاً الاستفادة من الفرص التعليمية الصيفية، كالمشاركة في برامج تعليمية إضافية أو دورات تدريبية تعزز معرفتهم ومهاراتهم الأكاديمية. ويتشارك أولياء الأمور مع الطلبة في عملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، من خلال شراء اللوازم المدرسية الضرورية، ولا يمكن إغفال دور المعلم في تعزيز استعداد الطلبة للعام الدراسي الجديد، وتشجيعهم على التحدث عن مشاعرهم والاستعداد النفسي للتعامل مع التحديات الجديدة.