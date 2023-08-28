جزيرة ياس تحتفي بــ «موسم العودة»

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل أجواء المرح في جزيرة ياس، والتي تتيح للضيوف الصغار فرصة مثالية لقضاء أوقات لا تُنسى مع المجموعة الواسعة من الألعاب والتجارب الترفيهية العائلية خلال الأيام المتبقية من عطلة الصيف، إذ تزخر الجزيرة بالتجارب والأنشطة المتنوعة التي تلبي مختلف الأذواق، من أقوى مشاعر السرعة والحماس على الأفعوانيات المختلفة وصولاً للأوقات العائلية الممتعة والهادئة على الرمال الذهبية لشاطئ البحر.

وسيحظى الضيوف الصغار بفرصة للقاء شخصياتهم المفضلة في الحدث العائلي الأكبر لهذا العام «حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي» الذي يستضيفه «الاتحاد أرينا» في سبتمبر المقبل، حيث سيتمكن الضيوف من المشاركة في العديد من الفعاليات والتجارب الترفيهية المميزة التي صممت خصيصاً لعشاق نيكلوديون في أنحاء العالم. كما سيتمكن الأطفال من قضاء أوقات مميزة بالاستفادة من عرض الدخول المجاني للأطفال، والذي يقدم للعائلات قيمة مضافة وتجارب ترفيهية غير محدودة عند الإقامة في أحد الفنادق المشاركة في الجزيرة، والذي يتيح للأطفال الاستمتاع بمجموعة من العروض الترفيه بما فيها الإقامة المجانية واللعب وتناول الطعام حتى 30 سبتمبر.

وفي شهر أكتوبر، سيتمكن ضيوف جزيرة ياس من المشاركة في الأجواء الاحتفالية ومشاهدة العرض الاستثنائي لفيلم Disney on Ice خلال الفترة ما بين 11 إلى 15 أكتوبر في «الاتحاد أرينا»، حيث سيستمتع الضيوف بعالم من المرح والترفيه مع ميكي وميني ودونالد وجوفي وشخصيات ديزني المحبوبة، وهي تتزلج على الجليد في عرض فني مبهر.

وفي عالم فيراري أبوظبي، تتواصل فعالية موسم الصيف في إدخال البهجة على قلوب الضيوف من خلال الباقة الواسعة من الأنشطة والتجارب المستوحاة من علامة فيراري التجارية العالمية، بالإضافة إلى عرض طائرات الدرون الذي يرسم مشهداً من الأضواء والألوان المذهلة في سماء المدينة، في تجربة ترفيهية فريدة تبقى في الذاكرة. ويمكن للضيوف والعائلات الاستمتاع بأروع المغامرات المائية في «ياس ووتروورلد أبوظبي»، إلى جانب لقاء أشهر شخصيات وأبطال «دي سي سوبر هيروز» بما فيها «سوبرمان»، و«أكوامان»، و«ميرا»، «ووندر ومان»، و«غرين لانترين»، و«ذا فلاش»، وشخصيات موسم «دي سي سوبر هيروز. وتقدم سي»وورلد جزيرة ياس»، التي افتتحت أبوابها مؤخراً لمحبيها من الأطفال الصغار الفرصة للاستمتاع بالعديد من التجارب والعروض المائية المذهلة لوداع الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية.