«بيت الحكمة» يمد جسور التبادل المعرفي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك بيت الحكمة في فعاليات النسخة الـ88 من «المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات» الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات IFLA في مدينة روتردام بهولندا خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس، وذلك بهدف التفاعل عن كثب مع أفضل التجارب العالمية في بناء مجتمعات المعرفة وتوسيع قاعدة الفضاءات الثقافية التي تلائم مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تبادل الخبرات والآراء مع مسؤولين وخبراء من الدول المشاركة.

تضمنت مشاركة بيت الحكمة في هذا الحدث العالمي زيارات عديدة لأجنحة العارضين، وعدد من كبرى المكتبات في هولندا، بالإضافة إلى حضور مجموعة متنوعة من الجلسات والعروض، وعقد لقاءات مع مسؤولين وخبراء من الاتحاد.

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: "إن الهدف من مشاركة بيت الحكمة في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات هو ترسيخ دعائم المعرفة في المجتمع المحلي عبر تجربة ثقافات المكتبات الأخرى والتعرف عليها عن قرب، فعالم المكتبات عالم واسع ويتسم بسرعة المتغيرات والتحولات عبر الاستثمار في الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة التي تسهل الوصول إلى المعرفة وتجذب فئات المجتمع. ومن جانب آخر، فإن لدينا تجربة مميزة في إمارة الشارقة نتشاركها بفخر مع الوفود والزائرين، ونأمل أن يجدوا فيها نموذجاً يمكن تعميمه في بلدانهم".

على هامش المشاركة، قام وفد بيت الحكمة، برئاسة مروة العقروبي، بزيارة إلى مكتبة «لوك هال» العامة التي تعد مرجعاً للمفهوم المعاصر للمكتبات، حيث اجتمع مع مديرة البرامج بالمكتبة للتعرف على أحدث التقنيات المتجددة والمبتكرة، واستعرض كذلك تجربة بيت الحكمة في توظيف أحدث الوسائل التقنية والوسائط الرقمية لخدمة الأعضاء والزوار من أفراد المجتمع.

كما التقى وفد بيت الحكمة المشارك في المؤتمر عدداً من كبار المسؤولين والقيادات في قطاع المكتبات، أبرزهم الدكتور عبد الرحمن العاصم، الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات بالمملكة العربية السعودية، والسيدة فرانسيسكا بالدي، مديرة المشاريع الدولية في المكتبة الوطنية الفرنسية، حيث تم تبادل الرؤى والأفكار وبحث فرص التعاون والتنسيق فيما يخص التبادل المعرفي والثقافي مع بيت الحكمة.

تستعد دولة الإمارات، لاستضافة نسخة العام القادم من «المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات»، وذلك بعدما وقع اختيار الاتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات على إمارة دبي لتنظيم الحدث خلال الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس 2024، لتكون المرة الأولى التي يُقام فيها الحدث العالمي بمدينة عربية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي إطار الاستعداد لذلك، زار وفد من الاتحاد، بيت الحكمة في شهر مارس الماضي، وأبدى إعجابه بالمكتبة وما تحتويه من مرافق ومنشآت متطورة وعصرية ومقتنيات وعناوين متميزة ونادرة في مختلف العلوم والفنون.