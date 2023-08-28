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اليابان تعلق محاولة إطلاق صاروخ للهبوط على القمر

تظهر مركبة الإطلاق H-IIA رقم 47 على منصة الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة تانيغاشيما الجنوبية الغربية باليابان
28 أغسطس 2023 07:37

علقت وكالة الفضاء اليابانية عملية الإطلاق التي كانت مقررة اليوم الاثنين لصاروخ من طراز إتش-2إيه إلى الفضاء، وفقا لما ذكرته شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن عملية الإطلاق. وكان من المقرر أن يحمل الصاروخ مركبة للهبوط على القمر.
وقالت وحدة خدمات الإطلاق التابعة للشركة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (المعروف سابقا باسم تويتر) إن عملية الإطلاق ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر لأن ظروف الرياح في طبقات الجو العليا لم تكن مواتية.
وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب اليابان في الساعة 9:26 صباحا بالتوقيت المحلي (0026 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.
وقالت الوكالة في بث مباشر على موقع يوتيوب إن الشركة المسؤولة عن عملية الإطلاق ستقدم المزيد من التفاصيل خلال وقت لاحق.
ويحمل الصاروخ المركبة الفضائية "سمارت لاندر لاستكشاف القمر" وقمرا صناعيا للتصوير بالأشعة السينية.

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المصدر: وكالات
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