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5 أفكار لتحفيز الأبناء

5 أفكار لتحفيز الأبناء
28 أغسطس 2023 03:35

ترجمة: عزة يوسف

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أثّرت ألعاب الفيديو والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على عقول أبنائنا بشكل كبير، جعل معها من الصعب على الوالدين إعادتهم إلى عالم الواقع، لاسيما الذكور الذين كبروا وهم يمارسون ألعاب الفيديو. وقدم موقع All Prodad الأميركي بعض الأفكار التحفيزية للأبناء:
1- المعاملة:
 يجب عدم استخدام المعايير نفسها التي تتعامل بها مع الفتيات عند التعامل مع الأولاد، بل استغلال نقاط القوة الفريدة لديهم والتركيز عليها.
2- أوقات الراحة:
إذا لم تكن هنالك أوقات للراحة واللعب في المدرسة، يمكنك قضاء بعض الوقت مع ابنك لممارسة الرياضة أو المشاركة معه في أي نشاط يفضله، ما يعمق العلاقة بينكما.
3- الحاجة:
لا تعط أبناءك كل ما يطلبونه ولا تقدم لهم أشياء لم يطلبوها، حيث يجعلهم ذلك يفتقدون قيمة ما حصلوا عليه بسهولة، مثل الشخص الذي لا يشعر بالظمأ لذلك لا يدرك أهمية الماء ولا يبذل جهداً للعثور عليه.
4- التشجيع:
اعمل على تشجيع أبنائك دائماً لأن ذلك من أهم المحفزات، واحرص أن يكون تشجيعاً حقيقياً بعد أن يبذلوا جهداً مستحقاً، ولا تبالغ أو تجامل في أمور لا تستحق الثناء.
5- إبعاد المغريات:
لا تضع في غرفة نوم أبنائك جهاز تلفزيون ولا هاتفاً أو جهاز كمبيوتر أو ألعاب فيديو، وكل ما قد يبقيه فيها، كي يخرج من غرفته ويشارك حياته مع أفراد أسرته والمجتمع.

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