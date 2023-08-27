شيخة الجابري تكتب: للغد نتشارك

«نتشارك للغد» هو شعار يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به الدولة اليوم تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حفظهم الله، هذه القيادة التي أخذت بيد ابنة الوطن وآمنت بقدرتها على أن تكون القوة الناعمة الداعمة لمسيرة البناء، المتكئة في مسيرتها على إرثٍ من المبادئ والقيم والخبرات الطويلة، والمحبة الصادقة للأرض والقيادة، فالمرأة الإماراتية إحدى الجواهر الثمينة التي تزيّن هذا الوطن بريقاً وحضوراً وفعلاً حقيقياً يلمس الجميع أهميته، وفاعليته في مختلف المواقع.

«نتشارك للغد» هذا الشعار الذي حين اختارته «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لم يأتِ من فراغ، بل جاء من إيمان سموها، بدور المرأة الإماراتية الشريك الرئيس لشقيقها الرجل في البناء والتنمية والتطوير ورفعة وإعلاء شأن الوطن في المحافل كافة، فقد حملت سموها منذ البدء راية العمل الذي جعل من المرأة الإماراتية اليوم مضرب المثل، ومصدر الفخر، تثير إعجاب العالم بما حققته من إنجازات، وما حصدته من مكاسب لأنها استطاعت إثبات جدارتها، وقدرتها على المواءمة في حضورها بين مهامها الأسرية ودورها الكبير في المجتمع.

إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، حفظها الله، وقفت مع المرأة الإماراتية منذ ما قبل تأسيس الاتحاد، وكان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولا يزال، الدور الكبير للدفع بجهود تمكين المرأة إلى الأمام، حيث وجدت الاستجابة الفورية من المؤسس والدنا الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأمر الذي أهلها في عهد قائد التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لأن تحصل على 50 بالمائة من مقاعد المجلس الوطني، وتم إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين ليحقق المعادلة المطلوبة والشراكة المأمولة بين النساء والذكور في الإسهام في جهود التطوير التي تشهدها الدولة.

إن الشعار الذي حمله يوم المرأة هذا العام يعني التّشارك في جهود التنمية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة وأهميتها في استمرار المسيرة، ويعني كذلك المشاركة في تحمل المسؤوليات لبناء أسرٍ مستقرة ومُلهمة وحاضنة لأفرادها محبة ومتسامحة، قادرة على رعاية الأبناء وحمايتهم واحتوائهم، فهذا الوطن العظيم يستحق منّا كل الحب بنسائه ورجاله، كل عامٍ والإمارات ظلّنا وأمننا وأماننا ووطننا المُلهم الذاهب نحو الضوء بكفاءة واقتدار.