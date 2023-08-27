علاج «الأبهر» بالطباعة ثلاثية الأبعاد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في العاصمة السعودية الرياض، برنامج الشريان الأبهر المعقد، لتقديم خدمات علاجية متطورة تعتمد على زراعة دعامات في الأوعية الدموية، تُصمم خصيصاً لكل مريض على حدة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويُعد البرنامج فريداً من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمكن الأطباء من زراعة دعامات للأوعية الدموية في الشريان الأبهر لعشر حالات من مرضى التوسعات الوعائية المعقدة، ما يعد نقلة نوعية وبديلاً ناجعاً لإجراء جراحة القلب المفتوح لزراعة الدعامات، كما يحد من الآثار المترتبة على الجراحة من آلام شديدة وندوب ظاهرة.