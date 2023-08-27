النيادي وزملاؤه يستقبلون طاقماً جديداً في محطة الفضاء الدولية

استقبل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملاؤه في طاقم محطة الفضاء الدولية طاقم كرو-7 (Crew-7)، الذي وصل إلى المحطة اليوم الأحد.

وذكر مركز محمد بن راشد للفضاء على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في طاقم محطة الفضاء الدولية خلال استقبال طاقم Crew-7».

يضم الطاقم الجديد رواد الفضاء: الأميركية جاسمين موغبيلي (وكالة ناسا)، والدنماركي أندرياس موغنسن (وكالة الفضاء الأوروبية)، والياباني ساتوشي فوروكاوا (وكالة استكشاف الفضاء اليابانية)، والروسي قسطنطين بوريسوف (وكالة الفضاء الروسية).

رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في طاقم محطة الفضاء الدولية خلال استقبال طاقم Crew-7، الذي يضم رواد الفضاء جاسمين موغبيلي (ناسا)، وأندرياس موغنسن (وكالة الفضاء الأوروبية)، وساتوشي فوروكاوا (وكالة استكشاف الفضاء اليابانية)، وقسطنطين بوريسوف (روسكوزموس). pic.twitter.com/34LFhkkvSS — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) August 27, 2023

كانت المركبة «دراغون»، التي نقلت الرواد الأربعة، وهي من إنتاج شركة «سبايس اكس»، انطلقت، أمس السبت، بواسطة صاروخ «فالكون-9» عند الساعة 03,27 (الساعة 07,27 ت غ) من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بحضور نحو عشرة آلاف شخص تجمعوا لحضور عملية الإقلاع.

وهذه أول مهمة لموغبيلي وبوريسوف.