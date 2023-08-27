منصة "إكس" تطلق مبادرة جديدة لجذب المعلنين

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاُ) مبادرة جديدة تستهدف جذب الشركات الصغيرة للإعلان على المنصة.

وأعلنت المنصة اعتزامها تقديم خصماً قيمته 250 دولاراً لشركات مختارة عندما تنفق الشركة 1000 دولار أو أكثر على الإعلانات الجديدة على المنصة خلال الثلاثين يوماً التالية.

وقالت شركة إكس في منشور عبر الإنترنت إنها وجدت أن أكثر من 8 شركات من بين كل 10 شركات من عملاء المنصة هي شركات صغيرة أو متوسطة، وهي الشريحة التي تتوجه إليها المنصة بمبادرتها الجديدة.

وأضافت الشركة أن صلاحية هذا الخصم تنتهي يوم 31 ديسمبر من العام الذي يتم منحه فيه، وقد يتم تحديد حد أدنى للإنفاق الإعلاني للاستفادة منه.